«Последний месяц весны богат на выходные»: в Минтруде напомнили о праздничных днях в начале мая

Россиян в мае ждёт три дополнительных дня отдыха (1, 8 и 9 мая), напомнили в Минтруде. В ведомстве указали, что первый блок длинных майских праздников придётся на период с 29 апреля по 1 мая, после чего граждан ожидают четыре рабочих дня (с 2 по 5 мая). Затем снова наступят выходные: с 6 по 9 мая. Вслед за этим последует рабочая неделя из трёх дней (с 10 по 12 мая).

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили россиянам о длинных выходных в мае. В Telegram-канале ведомства указали, что «последний месяц весны богат на выходные». Так, дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: с 2 по 5 мая», — говорится в сообщении.

На второй неделе мая россиян также ожидает сокращённая рабочая неделя.

«С 6 по 9 мая — выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая», — пояснили в Минтруде.

Напомним, что дополнительный выходной 8 мая был утверждён в связи с переносом нерабочего праздничного дня 8 января, поскольку он выпал на воскресенье. Об этом говорится в утверждённом правительством России календаре праздничных дней в 2023 году.

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Майский отдых

В начале апреля фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить выходные на майских праздниках с 1 по 9 мая. Инициативой предусматривается сокращение новогодних праздников на четыре дня.

«Установление нерабочих праздничных дней в период с 1 по 7 мая (в случае решения правительства России об установлении 8 мая выходным днём с 1 по 9 мая) позволит гражданам собраться всей семьёй, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных и родственных связей, позволит улучшить социально-психологическое самочувствие граждан, создаст условия для повышения уровня отдыха и улучшит благополучие граждан», — говорится в пояснительной записке.

По мнению вице-спикера Госдумы, депутата фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, предложение сделать длинные майские праздники поможет гражданам запастись продуктами на осень, а также больше времени провести с близкими.

Также по теме Девять дней отдыха: в Госдуму внесли законопроект о длинных майских выходных Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных — с 1 по 9 мая. Инициатива предусматривает сокращение новогодних...

«Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи. А сейчас их и так много. Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», — цитирует его пресс-служба партии.

Кроме того, накануне Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2—5 мая нерабочими днями, поскольку треть россиян ощущает симптомы депрессии.

«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии — рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть», — приводит его слова РИА Новости.

Между тем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что главы регионов на практике не обладают полномочиями по объявлению отдельных дней выходными: «Это можно сделать, только если это было бы прописано в Трудовом кодексе либо правительство своим постановлением сделало бы это в прошлом году на этот календарный год».

По его словам, депутаты Госдумы намерены подготовить совместную поправку к закону об общих принципах организации органов власти РФ и трудовому законодательству, а также обсудить вопрос с представителями субъектов РФ.

«Уточнить их полномочия объявлять выходные дни либо уточнить отсутствие этих полномочий. Чтобы у нас не было календарной вакханалии», — сказал парламентарий в разговоре с ТАСС.