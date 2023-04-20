Минтруд России напомнил о выходных днях в мае

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Министерство труда и социальной защиты России напомнило о том, какие выходные дни будут у россиян в мае.
Минтруд России напомнил о выходных днях в мае
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что в последний месяц весны будет достаточно много выходных — дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: с 2 по 5 мая», — написало министерство в своём Telegram.

Также в ведомстве указали, что с 6 по 9 мая — выходные, а потом россиян вновь ждёт «короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая».

Ранее фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных — с 1 по 9 мая. Инициатива предусматривает сокращение новогодних праздников на четыре дня.

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