Добился своего: житель Санкт-Петербурга спустя много лет вернул деньги за угнанную в Казахстан машину

Житель Санкт-Петербурга Евгений Михайлов почти через пять лет после того, как его автомобиль был угнан в Казахстан, смог добиться справедливости и получить за него солидную денежную компенсацию. Обнаружив вскоре после угона, что его Toyota Venza выставили на продажу в Казахстане, он сам полетел на встречу с продавцом. Однако быстро вернуть свою собственность Михайлов не смог, потратив много времени, сил и средств на преодоление различных бюрократических преград. Таких, как Михайлов, по его собственным оценкам, — сотни, если не тысячи. Он уверен, что подавляющее большинство потерпевших автовладельцев даже не подозревают, что их машина может находиться за границей, так как не предпринимают её активных поисков.

Многолетняя эпопея

Житель Санкт-Петербурга потратил больше четырёх лет на то, чтобы вернуть из Казахстана свой угнанный автомобиль. В конечном итоге Евгению Михайлову, как он сам рассказал RT, недавно удалось добиться выплаты компенсации 18 млн тенге (более 3,2 млн рублей) от позапрошлого казахстанского собственника его Toyota Venza, который оказался на скамье подсудимых. Чтобы увеличить шансы на более мягкий исход своего уголовного дела, он согласился выплатить материальную компенсацию как нынешнему владельцу когда-то угнанной машины, жителю Павлодара Валерию Ерёмину, так и самому Михайлову.

Об удивительной эпопее Евгения Михайлова RT кратко рассказывал в августе 2022 года. Тогда в редакцию обратилась семейная пара сотрудников полиции из небольшого посёлка в Свердловской области, у которой преступники угнали их Kia Sportage. Автомобиль быстро нашёлся в Казахстане. Маренины отправились за ним лично, но, по их словам, столкнулись с равнодушием со стороны казахстанских коллег, которые отказались предпринимать шаги для возврата их найденного автомобиля.

Тогда своим мнением по поводу дела Марениных с RT и поделился Евгений Михайлов, уже имевший богатый опыт общения на эту тему с правоохранительными органами Казахстана. За годы усилий по возврату своей машины он неоднократно лично ездил в разные регионы Казахстана, сменил несколько адвокатов, несмотря на пробуксовки, продолжая настойчиво добиваться возврата машины.

Впервые Михайлов отправился в Казахстан в 2019 году, вскоре после того, как обнаружил свой недавно угнанный автомобиль в объявлении о продаже в городе Каскелен Алматинской области.

Под видом потенциального покупателя он, заранее обратившись в местную полицию, встретился с продавцом машины. При встрече он убедился, что это действительно его автомобиль, несмотря на то что VIN-номер был изменён.

Чтобы повысить шансы на арест машины, местные полицейские посоветовали ему выманить автомобиль в Алма-Ату. Михайлов договорился с продавцом на осмотр в одном из автосервисов Алма-Аты, куда вызвал наряд полиции. На подмогу продавцу приехала его группа поддержки, которая предлагала Михайлову просто забрать ключи и уехать без всяких документов, от чего он предусмотрительно отказался.

«Если бы я поддался соблазну сесть за руль и уехать, как они предлагали, то они, имея на руках новые документы на машину, тут же заявили бы об угоне, и меня бы просто закрыли там», — вспоминает он.

Михайлов в мае 2019 года смог добиться ареста автомобиля и возбуждения уголовного дела, после чего уехал в Санкт-Петербург. Два месяца по его делу не было никакого движения, а в июле выяснилось, что иномарка бесследно пропала с полицейской штрафстоянки. Только к концу 2019 года он смог добиться ответа относительно судьбы своего автомобиля от полиции Казахстана. Согласно ему, силовики, послав запрос на границу, получили ответ, что данный автомобиль границу России и Казахстана ранее не пересекал, поэтому его просто вернули фактическому на тот момент владельцу.

Toyota Venza, угнанная у Евгения Михайлова в 2018 году

© Евгений Михайлов

Петербуржец не опустил руки, и его бюрократическая тяжба вокруг машины продолжалась ещё не один год. Попутно Михайлов даже обнаружил ранее угнанный у другого россиянина автомобиль.

«Выплата компенсации в целом удовлетворила»

«В целом после получения выплаты от оказавшегося под следствием, который продал мою Toyota её нынешнему владельцу, а затем оказался в СИЗО, для меня история закрыта. Посадить кого-то в тюрьму я изначально не стремился. Была цель забрать своё, и выплата компенсации меня в целом удовлетворила», — рассказал он RT.

© Евгений Михайлов

Михайлов констатирует, что успешный финал его истории — исключение из правил, другие пострадавшие автовладельцы пока не могут добиться возврата собственности.

«Я создал группу в одном из мессенджеров, где объединились порядка 20 человек. Это люди, чьи машины были угнаны в Казахстан и кто смог их там обнаружить. Ни у кого из них, к сожалению, положительного результата пока нет. Есть промежуточные успехи, но забрать свою машину никто не смог. Некоторым с помощью местных адвокатов удалось добиться ареста машины, но возникла другая проблема — её нынешний казахстанский собственник заявляет, что её у него нет. То есть машину либо спрятали, либо перепродали. Я знаю только один случай — в Новосибирске, где девушка три года мучилась, но всё же смогла совсем недавно вернуть свою машину. Я пока с ней не общался на эту тему и не знаю деталей, как ей это удалось», — рассказал он.

Михайлов подчёркивает, что проблема трансграничных угонов, которые носят массовый характер, по-прежнему очень актуальна.

«Интерпол ничем не помогает. Они мне сами объясняли, что, по сути, являются просто почтовыми отделениями, через которые почта между полицейскими ходит. И то, «ходит» — это громко сказано. Первый запрос мы отправили в июне 2019 года, а ответ получили только в феврале 2020 года. Восемь месяцев ожидания», — рассказывал собеседник RT.

Что делать, если машину угнали в Казахстан

«Мириться с угоном автомобиля за границу и заранее опускать руки нельзя. Если каким-то образом ваша машина нашлась, нужно обязательно начинать с того, что подключать местного адвоката. Без него в чужой стране делать вообще нечего — моя многолетняя эпопея тому подтверждение. Если ехать самому и что-то пытаться делать, то это может всё только усложнить. Если брать для примера тот же Казахстан, то юрист нужен, потому что там и законы другие совсем, и удалённость — решать вопросы все только по телефону нереально. Плюс нужен доступ к их аналогу госуслуг, где можно быстро отправлять документы в полицию, что сильно экономит время. Пока у меня не было адвоката, меня мариновали с ответами из госорганов — если положено 50 дней на ответ, вот на 50-й день они и отвечали, причём по почте. Адвокат способен добиться быстрого ареста машины и оперативно подать все заявления и ходатайства, с ним всё несоизмеримо проще и быстрее. Конечно, есть проблема в поиске такого проверенного, грамотного человека. Тут как повезёт. Хороший адвокат лично мне попался только с третьей попытки. Если бы я с самого начала обратился к нему, после того как нашёл свою угнанную машину на сайте объявлений, а не поехал бы в Казахстан сам, то смог бы вернуть её, наверное, в первый же год», — объясняет добившийся своего автовладелец.

VIN-номер под сиденьем Toyota Venza

© Евгений Михайлов

Михайлов настолько глубоко вник в эту проблематику, что, несмотря на окончание собственной многолетней эпопеи, планирует и дальше помогать тем, кто оказался в сходной ситуации.

«Люди периодически обращаются, звонят, я с удовольствием даю советы и рекомендации — хочется делиться опытом, чтобы как-то помочь. Но большинство пострадавших на самом деле просто не хотят этим всем заниматься. Они понимают, что всё будет очень долго и муторно. А организованные преступные группировки, которые занимаются этими угонами, прекрасно этот момент понимают и ощущают почти полную безнаказанность», — подытожил Евгений Михайлов.