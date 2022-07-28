В Национальном автосоюзе напомнили о необходимости охранять машины от угона

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил о необходимости правильно подойти к вопросу защиты своего авто от угона.

Как передаёт «Говорит Москва», в России с начала 2022 года вдвое выросло число автомобильных краж (по сравнению с 2021-м).

По словам Хайцеэра, число таких преступлений в перспективе может вырасти.

«Нам нужно в эти сложные времена защищать свой автомобиль, потому что преступников много. Лучший и самый надёжный способ — это страховка. Но есть и закрытые охраняемые паркинги, защита от мелких краж, хитрые сигнализации... Надо следить за своим автомобилем, не бросать его лишний раз в месте, которое кажется сомнительным», — объяснил эксперт.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.