Автоэксперт Моржаретто дал советы по защите автомобиля от угона
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Как объяснил Моржаррето, иногда встречаются машины, оборудованные по упрощённому варианту, поэтому на них необходимо самостоятельно ставить системы, которые обезопасят автомобиль.
«Если же он оснащён иммобилайзером, системой сигнализации, то дополнение — на усмотрение владельца», — добавил специалист.
Он также напомнил, что на дорогие автомобили страховые компании требуют устанавливать спутниковую систему слежения. Для дополнительной безопасности машину лучше ставить в гараж или на охраняемую стоянку.
«Оставляя автомобиль во дворе, предпочтительнее ставить его в освещённом месте, а не в самом тёмном закутке», — объяснил эксперт.
Собеседник RT отметил, что в последнее время в моду снова входят механические противоугонные средства.
«Самые разные системы блокировки: на педаль газа, открывание капота, руль и так далее, они тоже не помешают, чтобы отпугнуть неопытных воришек», — заключил он.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал, что необходимо иметь в машине для зимнего путешествия.