Автоэксперт Моржаретто дал советы по защите автомобиля от угона

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT дал советы, как защитить машину от угона.

Как объяснил Моржаррето, иногда встречаются машины, оборудованные по упрощённому варианту, поэтому на них необходимо самостоятельно ставить системы, которые обезопасят автомобиль.

«Если же он оснащён иммобилайзером, системой сигнализации, то дополнение — на усмотрение владельца», — добавил специалист.

Он также напомнил, что на дорогие автомобили страховые компании требуют устанавливать спутниковую систему слежения. Для дополнительной безопасности машину лучше ставить в гараж или на охраняемую стоянку.

«Оставляя автомобиль во дворе, предпочтительнее ставить его в освещённом месте, а не в самом тёмном закутке», — объяснил эксперт.

Собеседник RT отметил, что в последнее время в моду снова входят механические противоугонные средства.

«Самые разные системы блокировки: на педаль газа, открывание капота, руль и так далее, они тоже не помешают, чтобы отпугнуть неопытных воришек», — заключил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал, что необходимо иметь в машине для зимнего путешествия.