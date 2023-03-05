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Автоэксперт Моржаретто дал советы по защите автомобиля от угона

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Ангелина Шурпина
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT дал советы, как защитить машину от угона.
Автоэксперт Моржаретто дал советы по защите автомобиля от угона
  • Gettyimages.ru

Как объяснил Моржаррето, иногда встречаются машины, оборудованные по упрощённому варианту, поэтому на них необходимо самостоятельно ставить системы, которые обезопасят автомобиль.

«Если же он оснащён иммобилайзером, системой сигнализации, то дополнение — на усмотрение владельца», — добавил специалист.

Он также напомнил, что на дорогие автомобили страховые компании требуют устанавливать спутниковую систему слежения. Для дополнительной безопасности машину лучше ставить в гараж или на охраняемую стоянку.

«Оставляя автомобиль во дворе, предпочтительнее ставить его в освещённом месте, а не в самом тёмном закутке», — объяснил эксперт.

Собеседник RT отметил, что в последнее время в моду снова входят механические противоугонные средства.

«Самые разные системы блокировки: на педаль газа, открывание капота, руль и так далее, они тоже не помешают, чтобы отпугнуть неопытных воришек», — заключил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал, что необходимо иметь в машине для зимнего путешествия.

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