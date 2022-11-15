Страховщики заявили о снижении числа угонов автомобилей в России

Во Всероссийском союзе страховщиков заявили о снижении числа угонов автомобилей в России.

Об этом сообщает kp.ru.

Если в 2021 году был зарегистрирован 1531 такой случай, то за январь — октябрь 2022-го — 746.

«Это статистика угонов легковых автомобилей, застрахованных по КАСКО», — пояснили в союзе.

«Угоняли в основном новые автомобили, а продажи новых машин значительно сократились. Угоны под разборку на запчасти также снизились из-за сложностей с легализацией украденных запчастей. Сыграло свою роль и увеличение числа видеокамер, полиция стала расследовать такие преступления более эффективно — это тоже останавливает угонщиков», — заявил вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.