Страховщики заявили о снижении числа угонов автомобилей в России
- Gettyimages.ru
- © boytaro Thongbun / 500px
Об этом сообщает kp.ru.
Если в 2021 году был зарегистрирован 1531 такой случай, то за январь — октябрь 2022-го — 746.
«Это статистика угонов легковых автомобилей, застрахованных по КАСКО», — пояснили в союзе.
«Угоняли в основном новые автомобили, а продажи новых машин значительно сократились. Угоны под разборку на запчасти также снизились из-за сложностей с легализацией украденных запчастей. Сыграло свою роль и увеличение числа видеокамер, полиция стала расследовать такие преступления более эффективно — это тоже останавливает угонщиков», — заявил вице-президент ВСС Сергей Ефремов.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.