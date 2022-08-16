Как уральская семейная пара пытается вернуть угнанный автомобиль из Казахстана

Семейная пара полицейских из Свердловской области, ставшая жертвой автоугонщиков, безуспешно пытается добиться возврата своей машины, которую нашли и задержали в Казахстане. По их словам, местные стражи порядка, подтвердив, что машина принадлежит россиянам, просто отказались возвращать её. Перед этим автомобиль вопреки решению казахстанского суда вернули на хранение новой собственнице. Как выяснил RT, случай Марениных далеко не единственный. Оказалось, что сотни людей годами не могут вернуть из Казахстана свои угнанные автомобили даже после их обнаружения.

РИА Новости

© Константин Чалабов

В редакцию RT обратилась семейная пара сотрудников полиции из небольшого посёлка в Свердловской области, которая стала жертвой автоугонщиков. Автомобиль удалось обнаружить на территории Казахстана. Однако вернуть обратно свою собственность, несмотря на все приложенные усилия, потерпевшим оказалось невозможно.

«Следователь был в шоке от нашего появления»

По словам майора полиции Сергея Маренина, живущего в посёлке Тугулым, они с женой Алёной приобрели новый кроссовер KIA Sportage у официального дилера в 2019 году. Автомобиль зарегистрировали на жену, сотрудницу ГИБДД.

KIA Sportage семьи Марениных

© Фото из личного архива Сергея Маренина

26 октября 2021 года припаркованную возле дома иномарку угнали. По факту пропажи машины было возбуждено уголовное дело. Её объявили в розыск, а в декабре 2021 года пропавший кроссовер с другими госномерами был обнаружен в казахстанском городе Костанае. Машиной управляла гражданка этой страны. Однако уголовное дело в отношении банды угонщиков, похитивших среди прочих и автомобиль Марениных, было возбуждено в другом казахстанском городе — Шымкенте. Автомобиль Kia был переправлен туда как вещдок и по решению местного суда арестован, после чего помещён на полицейскую стоянку.

«И вот с этого момента начинается самое интересное. Мы представили в департамент полиции Шымкента все необходимые документы, а именно, что моя супруга является собственником данного ТС, материалы уголовного дела из России, что мы являемся потерпевшими по данному делу, — рассказывает RT Сергей Маренин. — Однако следователь полиции по нашему делу, достоверно зная, что законные собственники автомобиля — сотрудники полиции из России, в апреле 2022 года вопреки решению суда, то есть незаконно, отдаёт наш автомобиль на ответственное хранение подозреваемой».

Апофеозом для семьи Марениных стала поездка в Шымкент в начале августа, где они попытались на месте разобраться в ситуации и добиться выдачи автомобиля.

«До июля мы надеялись, что ситуация как-то разрешится: следователь нам говорил, что всё будет зависеть от экспертизы, которая должна подтвердить, что мы собственники. После чего, как он обещал, машину нам вернут, поскольку все процессуальные действия с ней завершены. Экспертиза ещё в апреле этого года однозначно показала, что это наша машина: VIN не изменён. Но следователь неожиданно исчез, мы несколько месяцев безуспешно пытались выйти с ним на связь.

В итоге оказалось, что следователь в деле сменился, дозвониться до него мы смогли только в июле. Он сначала вообще был в шоке от нашего появления: какие вы собственники, какой угон, какое уголовное дело в России? Оказывается, из уголовного дела за эти месяцы каким-то образом пропали все документы относительного того, что моя супруга является единственным законным собственником данного автомобиля. Исчезли материалы о том, что машина значится в международном розыске за Россией, что возбуждено уголовное дело. После этого мы срочно поехали в руководству, чтобы нам дали разрешение на выезд, и, получив его, отправились в Шымкент разбираться», — рассказывает Сергей Маренин.

Россиян пропустили в департамент полиции Шымкента и разрешили встретиться с новым следователем.

Шымкент, Казахстан

Gettyimages.ru

© Sergii Kharchenko/NurPhoto

«Когда я спросил, на каком основании вопреки решению суда отдали машину со стоянки, он опустил в глаза в пол, ничего не ответив. Я спросил: «Может, руководство заставило?» Он на меня смотрит — смущается, краснеет, но молчит. Я всё понял», — говорит Маренин.

«Нам глубоко наплевать на конвенции»

Полицейские с Урала написали заявление в управление собственной безопасности департамента полиции, потребовав присвоить им статус потерпевших и вернуть в уголовное дело все пропавшие из него материалы, присланные из России.

Также они смогли встретиться с руководством департамента криминальной полиции Шымкента и некоторых структурных подразделений. Итоги беседы Марениных шокировали.

«Они сначала говорили, что машина не наша, что VIN перебиты. Мы возразили: в вашем же уголовном деле есть заключение вашего эксперта, что они не перебиты. Они смущаются, следователь подтверждает, что не перебиты. Но они говорят, что машина всё равно не ваша, вы не собственники. Мы им документы предоставляем на машину и говорим, что все они были ранее присланы из Москвы и были в уголовном деле.

Тут они явно замешкались, и нас просто выгнали из кабинета, устроив совещание.

По его итогам и. о. начальника криминальной полиции Шымкента нам прямо сказал: «Да, вы собственники, но в России. Как только машина пересекла границу Казахстана, она уже наша, и неважно, преступным способом она изъята у вас или нет». Он дословно сказал: «Нам глубоко наплевать на конвенции и международные соглашения».

Добавив, что поручение о выдаче нам автомобиля как законным собственникам, которое из МВД России пришло в МВД Казахстана, они исполнять не будут. То, что мы полицейские, ему тоже наплевать — так и сказал. Ещё он подвёл меня к окну, там на стоянке у них стояли десять машин изъятых, все они были ранее угнаны в России, и он прямо говорит мне, что ни один гражданин России эти машины не получит. У нас был полный шок. Жаль, мы так и не смогли узнать его имя.

Конечно, мы знали, что очень сложно вернуть, но мы думали, что будет какое-то человеческое отношение к нам как к коллегам — мы же просто просим поступить по закону и вернуть нашу собственность», — вспоминает Маренин.

Поняв, что добиться в Шымкенте ничего не удастся, россияне отправились в Нурсултан, где подали ряд жалоб на полицейских. Кроме того, они записали и опубликовали видеообращение к президенту и главе МВД Казахстана с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Если реакции сверху не будет, я уверен, что уголовное дело в Шымкенте в суд они направлять не станут. Эти десять томов там чуть ли не в мусорке валялись. Их мотив — чтобы прошёл срок давности и дело закрылось. Собственники в России к тому времени уже утратят всякую надежду вернуть машины, а они потом их через различные процедуры, третьих лиц легализуют и присвоят себе. Мне кажется, у них это на поток поставлено, — рассуждает Маренин. — Что будет дальше, пока неясно. От нашей ситуации даже высокопоставленные коллеги в Москве в шоке — они просто не понимают, как это можно не отдавать машину, если есть все основания, есть международное поручение, никто не знает, что делать дальше».

«Таких, как я, очень много»

Как выяснил RT, случай Марениных, когда собственники, несмотря на все основания, не могут вернуть из Казахстана ранее угнанные у них и впоследствии найденные автомобили, далеко не единственный.

Житель Санкт-Петербурга Евгений Михайлов предпринимает настойчивые попытки вернуть из Казахстана угнанную у него Toyota Venza. Он сам нашёл свой автомобиль через сайт объявлений через полгода после угона, отправился за ним в Казахстан под видом покупателя и пытался на месте добиться ареста машины и её последующего возврата. Однако вскоре после задержания полицией она бесследно исчезла с полицейской стоянки, и Михайлову пришлось продолжать поиски.

РИА Новости

© Константин Чалабов

В итоге его эпопея длится уже четвёртый год. В ходе неё он совершил несколько поездок в соседнюю страну, нашёл ещё один ранее угнанный автомобиль жителя Москвы, но по-прежнему так и не может забрать свою собственную машину, на которой, как оказалось, некоторое время ездил даже высокопоставленный представитель транспортной полиции Казахстана.

«Таких, как я или Сергей Маренин, очень много. Пока я поднимал свою историю в соцсетях, на меня стали выходить другие пострадавшие. Я их всех собрал в чат. Сейчас нас порядка пяти-шести человек, кто точно знает, что его машина в Казахстане, но вернуть её не получается. А были те, кто знал, что машина там, но по разным причинам не хотел идти дальше в попытках вернуть её самостоятельно. Боялись мафии или просто не верили в успех. Лично я общался с десятками таких потерпевших, а всего их точно сотни, если не тысячи», — рассказал он RT.

Исходя из своего опыта, Михайлов уверен, что в Казахстане банды угонщиков тесно связаны с правоохранительными органами, что прослеживается на самых разных этапах, даже на этапе получения запросов из Интерпола.

Сменив несколько адвокатов, он не собирается сдаваться и готовится к очередной поездке в Казахстан, где будет назначена очередная экспертиза по его автомобилю. Приобретя за эти годы уже другой автомобиль, он всё равно намерен обязательно добиться возврата своей собственности.

«Этим занимается транснациональная мафия при поддержке силовиков»

Журналист казахстанской газеты «Время» Станислав Киселёв уже не первый год освещает тему краденных машин, которые завозят в страну из России. В частности, он не раз публиковал материалы о Евгении Михайлове, но даже его случай с четой Марениных удивил.

«Вообще, каждая такая история по-своему удивительна, взять хотя бы эпопею Михайлова. Но ситуация с Марениными у меня вызывает какой-то смех — то ли нервный, то ли горький. То, как беззастенчиво люди в погонах участвуют в этих незаконных действиях, здесь видно особенно наглядно. Следователь взял и вопреки решению суда отдал машину подозреваемой, у которой её и изъяли. А потом сразу уволился вдруг. Это разве нормально?

Ну и поведение руководства шымкентской полиции тоже вызывает очень много вопросов. Если верить Маренину, высокопоставленный офицер в полиции Шымкента действительно произносил эти фразы, и это говорит о катастрофическом падении уровня понятия офицерской чести, профессионализма. Что значит, ему плевать на всё, что «у вас в России свои законы, а у нас свои, в том смысле, что после пересечения границы Казахстана машина стала уже нашей»? Такого поведения я ещё не встречал», — рассказал он RT.

Киселёв также подтверждает, что проблема ввоза угнанных автомобилей — массовая. «Если брать не последние годы, а более длительный период, то, думаю, счёт таких машин действительно идёт на тысячи. Занимается этим транснациональная мафия, которая, несомненно, прикрывается и силовыми структурами, причём не только в Казахстане, но и в России.

© Фото из личного архива Сергея Маренина

К счастью, в последние годы ситуация начала меняться в лучшую сторону. В конце прошлого года погранслужба Казахстана стала более внимательно изучать документы въезда в страну, и это сразу дало результат — буквально в течение месяца, по моим данным, на границе было задержано в общей сложности около 300 находящихся в розыске автомобилей», — рассказал он RT.

Также, по его словам, в Казахстане сейчас инициируются поправки, которые должны затруднить легализацию угнанных машин.

«Дело в том, что несколько лет назад в один из приказов МВД Казахстана были внесены изменения, согласно которым сотрудники соответствующих госструктур были не обязаны проверять автомобили при регистрации, а получали такое право. То есть могли проверять, а могли и не проверять. Понятно, что это кратчайший путь к коррупции и злоумышленники этим пользовались, потому что можно было легко легализовывать краденые машины.

И от этого начались проблемы у многих людей, которые покупали такие автомобили, считая себя добросовестными приобретателями. Были случаи, когда люди брали на такие машины кредит — их проверяли банки и никакого криминала не видели. И вдруг в какой-то момент владельца останавливали и сообщали, что его автомобиль в розыске. К счастью, сейчас собираются снова сделать проверки сотрудниками соответствующих структур всех автомобилей при регистрации обязательными. Это должно затруднить деятельность преступников», — отметил он.

Журналист рассказал, что делать, если россиянин вдруг выяснил, что его похищенный автомобиль нашёлся в Казахстане.

«Все мои герои находили свои автомобили через наш сайт продаж машин kolesa.kz. Они находили ребят местных, связанных с автоподбором, определяли, где конкретно машина находится, и договаривались её осмотреть, проверить. Вот после этого я бы посоветовал искать адвоката местного и уже при нём производить этот осмотр, фиксировать VIN, а потом писать заявление об угоне, требовать признать потерпевшим по делу и настаивать на изъятии машины. Но даже это, увы, не гарантия, что машину удастся быстро вернуть, что и показал случай Марениных. А если у неё перебитый VIN, то процесс возврата ещё больше усложнится», — отметил собеседник RT.

«Тебе надо — ты и принимай меры»

Автоюрист из Екатеринбурга Кирилл Форманчук отмечает, что в проблеме с угонами машин в Казахстан и другие республики Средней Азии уже не один десяток лет.

«Таких историй действительно сотни, а может и тысячи. Я лично знаю несколько десятков историй. Это носит массовый характер и Таможенный союз здесь играет на руку злоумышленникам — в Казахстан уехать очень просто, потому что по факту на границе ничего кроме документов на машину не проверяют — вешаешь «левые» номера, делаешь поддельные документы и всё», — рассказал он RT.

РИА Новости

© Константин Чалабов

Он считает, что поиск машины в отечественных реалиях — в первую очередь проблема потерпевшего.

«Если машина дорогая — надо ставить хорошую защиту. Находить угнанные автомобили иногда удаётся благодаря хорошей сигнализации с «маяками». Если преступники их не снимут, то они будут показывать текущее местоположение автомобиля. У меня у одного клиента угнанный автомобиль с такими «маяками» вообще в Сирии нашли. Правда, на практике это мало что дало — вернуть машину оттуда он, конечно, не смог. Если машина пересекла границу, процесс возврата значительно усложняется, в том числе и из-за большой волокиты», — считает Форманчук.

В качестве примера он привёл ситуацию, которая возникла у одного из его клиентов.

«Ко мне в прошлом сентябре обратился человек из Свердловской области, который купил в автосалоне в Москве подержанный японский внедорожник на белорусских номерах. А через полгода машина «упала» в международный розыск, мол, кто-то его в Минске взял покататься и не вернул. И вот уже почти год прошёл, машина в розыске Интерпола, а к нему до сих пор никто даже из полиции не пришёл и ничего не спросил. А вы думаете, в том же Казахстане полиция какая-то другая? Тебе надо — ты и предпринимай меры, возвращай своё.

Реально возвращают машины обратно крайне редко. Те же страховщики по своим каналам, далеко не всегда легальным, ещё могут как-то решить вопрос и забрать дорогостоящий автомобиль. А у простого человека, у которого увели бюджетный корейский седан, шансов вернуть его из Средней Азии, даже если там нашли, немного, ну только если машина ему очень нужна и он готов ещё на месте как-то раскошелиться».

Юрист также пояснил, что если купленный автомобиль вдруг окажется ранее угнанным, то, даже если покупатель ничего не знал об этом, машину всё равно у него должны изъять.

«С юридической точки зрения если человек купил автомобиль с рук, оформил его на себя, а он затем вдруг оказался ворованным, то машину заберут и вернут первоначальному владельцу.

Если брать понятие добросовестного приобретателя, то добросовестность у нас выражается в том, что покупатель перед покупкой проявил должную осмотрительность и предпринял меры предосторожности. А если у машины был перебит VIN-номер или это машина-двойник, то какая тут добросовестность?

Почему если у вас что-то украли, а кто-то потом это купил, пусть и официально, вы должны лишаться вашей собственности? Добросовестность работает несколько иначе. Это когда вы пришли в автосалон, купили машину в trade-in, а потом выяснилось, что автосалон не отдал деньги продавцу. Вот тогда вы добросовестный приобретатель: деньги заплачены, а они уже там пускай сами разбираются. А когда вы краденное купили, тут никакой добросовестности нет», — пояснил Форманчук.

RT будет следить за дальнейшей ситуацией вокруг автомобиля семьи Марениных.