Защита владельцев маткапитала и ограничение на переводы за рубеж: какие законы вступают в силу в апреле

С 1 апреля в России социальные пенсии повысят на 3,3%. Данная мера затронет около 4 млн человек. Также вступит в силу закон о защите владельцев материнского капитала при приобретении жилья. Наряду с этим обязательной станет маркировка пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги. Вдобавок ЦБ на шесть месяцев продлевает ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Подробнее об этих и о других нововведениях — в материале RT.

Пенсии

С 1 апреля на 3,3% будут повышены социальные пенсии. Напомним, что индексация социальных пенсий за 2022 год прохoдит в два этапа. Первый был осуществлён 1 июня 2022 гoда, тогда повышение составило 10%.

Об этом в марте сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

«Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведённой в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии. Таким образом, всего за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек», — говорил он.

Как отметили в пресс-службе Госдумы, индексация будет осуществлена автоматически.

Защита владельцев маткапитала

С 1 апреля вступает в силу закон о защите владельцев материнского капитала при приобретении жилья. Теперь кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы должны будут соответствовать требованиям Банка России. Их включат в специальный перечень.

«Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

РИА Новости

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Поддержка ипотечников

19 апреля вступит в силу закон, который защитит держателей ипотечных бумаг при банкротстве банка.

Так, теперь денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счёте, открытом в одном из уполномоченных банков, соответствующих критериям, установленным правительством России.

Ограничения на переводы за рубеж

С начала месяца Центробанк продлевает ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Решение принято для поддержания финансовой стабильности

«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года ещё на шесть месяцев», — подчеркнули в пресс-службе Банка России.

Маркировка слабого алкоголя

1 апреля вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги. Месяц назад стала обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки «Честный знак».

При этом в дальнейшем предстоят ещё два этапа по внедрению цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков: с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в прочей упаковке (включая алюминиевые банки).

«В эксперименте по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков приняли участие 359 компаний, из них 222 — производители. В рамках пилотного проекта протестировано нанесение кодов на все виды упаковок, а также протестированы процессы интеграции информационной системы маркировки и ЕГАИС», — поясняла тогда заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

РИА Новости

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Ведомства будут получать данные в электронном виде

С 28 апреля вступит в силу закон, согласно которому органы исполнительной власти смогут получать в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

В нём содержатся данные об актах гражданского состояния, в частности свидетельства о рождении или заключении брака.

Требования к приёму на госслужбу

С 29 апреля отменяется проведение квалификационного экзамена, который проводился с целью присвоения классных чинов государственным гражданским служащим, и вводится регулирование вопросов оценки профессионального уровня для замещения должностей государственной гражданской службы.

Также вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности».