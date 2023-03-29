Голикова: почти 47 тысяч сертификатов на маткапитал выдали в новых регионах России

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Около 47 тыс. сертификатов на материнский капитал выдали в новых российских регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, работа по предоставлению маткапитала идёт активно.

«Это уже 46,9 тыс. сертификатов на материнский капитал», — сказала она на совещании президента России с членами правительства.

Президент России Владимир Путин ранее предложил предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT отметила, что это справедливая, правильная инициатива, которая позволит гражданам новых регионов «ощутить себя полноправными членами нашей семьи».

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