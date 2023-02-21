Детский омбудсмен Татарстана Волынец объяснила важность заявлений Путина о маткапитале

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию.

Комментируя предложение президента предоставлять маткапитал в новых регионах России, Волынец подчеркнула, что это справедливая, правильная инициатива, которая позволит гражданам новых регионов «ощутить себя полноправными членами нашей семьи».

«Эту важную, конкретную поддержку сейчас получат миллионы семей, которые в полной мере почувствуют себя частью великого сплочённого народа», — отметила она.

Детский омбудсмен Татарстана также обратила внимание на заявление Путина о необходимости «защитить детей от деградации и вырождения».

«Это важнейший сигнал всем, свидетельствующий о необходимости усиления нашего внимания к защите детей и молодёжи от разрушительной идеологии, навязываемой извне, внедрения законодательных инициатив, необходимых для реализации тезисов послания президента. Президент дал такую полную оценку истинной картины новых моральных норм так называемых цивилизованных стран и подчеркнул, что мы не допустим этих норм в нашей стране», — добавила собеседница RT.

По её словам, одним из главных решений президента стало учреждение государственного фонда поддержки участников СВО и их семей.

«Причём он поручил сделать это незамедлительно, открыть отделения фонда во всех регионах России по принципу одного окна без бюрократии и проволочек, за каждым участником СВО закрепить социального работника, координатора, для моментального решения всех возникающих вопросов. При этом обязанности помощи военным не снимаются с других профильных ведомств. Это очень важный шаг, который позволит серьёзно поддержать участников СВО и их семьи. Семьи погибших в СВО, их дети, также будут под защитой и опекой государства», — заявила Волынец.

Особое внимание Путин уделил жилищному вопросу в отношении представителей социально значимых профессий и молодых учёных, предложив запустить программу арендного жилья и жилищных сертификатов.

«Считаю это правильным решением, потому что именно жилищный вопрос является ключевым фактором при принятии решения о рождении ребёнка», — заключила она.

Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Президент предложил предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года.