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Глава правительства Херсонской области Алексеенко прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Глава правительства Херсонской области Алексеенко прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
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«Спасибо президенту за акцент на социально-экономическом развитии Херсонской и Запорожской областей, республик Донбасса. Важно отметить, что таких масштабных государственных инвестиций в своё развитие наши регионы не знали со времён Советского Союза», — сказал Алексеенко в разговоре с корреспондентом RT.

По его словам, только в этом году и только в развитие сельского хозяйства Херсонской области из федерального бюджета будет выделено 2,5 млрд рублей.

«Президент сделал акцент на том, что жители Херсонской и Запорожской областей, республик Донбасса сделали свой выбор на референдуме. Вернулись домой, в большую семью России. И, как положено в семье, здесь их согрели теплом и окружили заботой. Российские пенсии и доплаты к ним получают уже 180 тыс. херсонцев. И они в несколько раз выше украинских. Ещё 72 тыс. наших граждан ежемесячно получают разные виды социальных выплат и мер поддержки. Это, конечно, семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями (здоровья. — RT) и многие другие незащищённые категории, которые в России получили совершенно другой уровень социальной заботы государства», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил предоставлять маткапитал в новых регионах России.

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