Соцфонд: более 9 тысяч семей улучшили жилищные условия с начала года за счёт маткапитала

Более 9,5 тыс. семей с начала 2023 года улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала без привлечения кредитных средств.

Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

«С начала 2023 года свыше 9,5 тыс. семей улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала без привлечения кредитных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 7,2 тыс. семей приобрели готовое жильё, около 2 тыс. семей направили деньги на строительство.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой курировать предоставление маткапитала в новых регионах России.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.