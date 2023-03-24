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Соцфонд: более 9 тысяч семей улучшили жилищные условия с начала года за счёт маткапитала

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Более 9,5 тыс. семей с начала 2023 года улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала без привлечения кредитных средств.
Соцфонд: более 9 тысяч семей улучшили жилищные условия с начала года за счёт маткапитала
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

«С начала 2023 года свыше 9,5 тыс. семей улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала без привлечения кредитных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 7,2 тыс. семей приобрели готовое жильё, около 2 тыс. семей направили деньги на строительство.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой курировать предоставление маткапитала в новых регионах России.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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