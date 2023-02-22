Мишустин поручил Голиковой курировать предоставление маткапитала в новых регионах России

Российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой курировать предоставление маткапитала в новых регионах России.

«В ведении зампреда правительства Татьяны Голиковой... вопросы создания специального государственного фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников СВО, дополнительной индексации МРОТ на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, Голикова назначена ответственной за курирование вопроса увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей и на собственное обучение и медицинские расходы.

Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Президент предложил предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT отметила, что это справедливая, правильная инициатива, которая позволит гражданам новых регионов «ощутить себя полноправными членами нашей семьи».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что выплаты материнского капитала — важная часть интеграции новых регионов России.