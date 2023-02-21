Депутат Кравченко: выплаты маткапитала — важная часть интеграции новых регионов России

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что выплаты материнского капитала — важная часть интеграции новых регионов России.

«Это правильное и своевременное решение, поскольку регионы вошли в состав России уже год назад, и мы активно обеспечиваем всех жителей России теми обязательствами, которые страна берёт перед своими гражданами», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, все средства, которые были заявлены, учтены при формировании бюджетов на 2023 и 2024 год.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, которые российский лидер Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, будут полностью профинансированы.

Выступление президента России Владимира Путина на послании Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут.

Он заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, президент признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России от 2012 года в связи с серьёзными изменениями международных отношений.