Володин: индексация социальных пенсий с апреля на 3,3% превысит темпы инфляции
- РИА Новости
Об этом спикер нижней палаты российского парламента рассказал, говоря о законах, вступающих в силу в апреле. Заявление опубликовано в Telegram-канале Госдумы.
Одним из таких законов будет повышение соцпенсий на 3,3% в дополнение к индексации на 10%, которая была проведена в июне прошлого года.
Володин объяснил, что рост будет выше темпа инфляции.
По его словам, изменения коснутся около 4 млн пенсионеров.
Ранее сообщалось, что около 12 тысяч жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты.