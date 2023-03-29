Володин: индексация социальных пенсий с апреля на 3,3% превысит темпы инфляции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в апреле в России повысят социальные пенсии на 3,3%.

Об этом спикер нижней палаты российского парламента рассказал, говоря о законах, вступающих в силу в апреле. Заявление опубликовано в Telegram-канале Госдумы.

Одним из таких законов будет повышение соцпенсий на 3,3% в дополнение к индексации на 10%, которая была проведена в июне прошлого года.

Володин объяснил, что рост будет выше темпа инфляции.

По его словам, изменения коснутся около 4 млн пенсионеров.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты.