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Около 12 тысяч жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты

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Порядка 12 тыс. жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
Около 12 тысяч жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты
  • РИА Новости

Отмечается, что право на такие выплаты имеют люди с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, их семьи и некоторые другие граждане с правом на федеральные меры поддержки.

«За первую половину марта Социальный фонд перечислил таким льготникам в новых регионах выплаты на сумму 18 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов рассказал, что в текущем году социальные выплаты повышали дважды. Часть из них пересчитали с 1 января, в том числе сделали прибавку к пенсии. 

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