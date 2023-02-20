Юрист Спиридонов напомнил об индексации более 40 видов соцвыплат в 2023 году
- РИА Новости
Индексация в этом месяце составила 11,9% и затронула свыше 40 социальных выплат. Среди них материнский капитал, пособия на детей и многие другие виды социальной помощи, уточнил он в разговоре с Life.ru.
«С 20 марта 2023 года человеку могут на какое-то время отказать в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме и на дому, если у него есть медицинские противопоказания», — уточнил Спиридонов.
Он добавил, что также с 1 марта на новых территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнёт применяться российское законодательство об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и об обязательном медицинском страховании, которое касается неработающего населения.
Ранее депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.