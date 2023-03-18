Выход из гражданства Украины, фейки об участниках СВО и объекты культурного наследия: Путин подписал ряд законов

В субботу, 18 марта, Владимир Путин подписал ряд законодательных актов. Согласно одному из них, украинское гражданство россиян будет считаться прекращённым со дня подачи заявления в МВД о выходе из него. Другим законом устанавливается уголовная ответственность за дискредитацию любых участников специальной военной операции, включая добровольцев. Кроме того, теперь объекты культурного наследия, находившиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в день принятия их в состав РФ причисляются к объектам культурного наследия федерального значения.

Выход из украинского гражданства

Согласно одному из законов предлагается считать прекращённым украинское гражданство российских граждан со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2021 и 2022 годах в законодательство РФ были внесены изменения, предусматривающие упрощённый порядок приёма в гражданство РФ граждан Украины. За этот период российскими гражданами стали свыше 636 тыс. человек. В то же время из-за политической ситуации граждане России, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам.

При этом наличие украинского гражданства препятствует реализации такими гражданами РФ своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к государственной тайне.

«Законопроектом предусматривается создание правового механизма, при котором граждане Российской Федерации, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, что позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также урегулировать иные вопросы, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором», — уточняется в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, подать заявление о выходе из гражданства Украины можно будет и в электронном виде на портале «Госуслуги». Подчёркивается, что со дня подачи заявления граждане должны будут воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.

В том случае, если будет выявлен факт нарушения этой нормы, то заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель — имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет только через 10 лет со дня признания первого заявления недействительным.

В документе также говорится, что заявление за ребёнка младше 14 лет могут подать родители или опекуны.

Дискредитация участников СВО

Другой закон устанавливает уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО, включая добровольческие формирования, организации или физические лица, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

При этом за публичное распространение заведомо ложной информации о добровольческих формированиях, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и к спецгрузам, охраной которых занимается Росгвардия. За это предусматривается лишение свободы на срок до четырёх лет.

Объекты культурного наследия в новых регионах

Ещё один закон посвящён особенностям правового регулирования отношений в области культуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно документу, объекты культурного наследия, находившиеся в регионах в день принятия их в состав РФ, причисляются к объектам культурного наследия федерального значения.

«Принятие закона позволит создать условия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и культурных ценностей новых субъектов Российской Федерации», — говорится в заключении комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.