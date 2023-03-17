Детский омбудсмен ЛНР — о сиротах в регионе и работе опеки в условиях СВО

Гибель детей — одно из самых трагичных последствий украинской агрессии в Донбассе. Только с февраля 2022 года в Луганской Народной Республике погибли 22 ребёнка, десятки получили ранения, остались инвалидами или сиротами. О том, как в регионе справляются с проблемой сиротства и помогают несовершеннолетним, в интервью RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

— Инна, можете ли вы назвать точное число детей, погибших и пострадавших в результате украинской агрессии?



— С февраля 2022 года по настоящее время в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил и вооружённых формирований Украины погибли 22 ребёнка, 67 детей были ранены, 23 остались сиротами.

— Сколько сирот из ЛНР было усыновлено, помещено в приёмные семьи?

— На территории республики всего 3246 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 2772 ребёнка воспитываются в так называемых замещающих семьях, то есть живут в приёмных и опекунских семьях, в детских домах семейного типа.

© Аппарат уполномоченного по правам ребёнка ЛНР

Очень много желающих из других регионов России взять наших детей на усыновление или под опеку. Они приезжают к нам, становятся на учёт, проходят обучающие курсы будущих родителей.

Сейчас они ждут судебных заседаний, чтобы забрать детей в свои семьи. Это дети, чьи родители погибли в ходе военных действий, и те, чьи родители лишены родительских прав. Всего в семьи за пределами ЛНР устроены 92 ребёнка.

— А обычные детские дома в ЛНР есть?

— У нас есть два детских дома. Один для детей в возрасте до трёх лет — Луганский республиканский дом ребёнка, на сегодняшний день в нём находятся 65 малышей. Второй — Луганский детский дом, в нём 47 детей.

Кроме того, у нас есть Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Туда поступают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, когда родители не выполняют свои обязанности, употребляют алкоголь и так далее.

— Военные действия как-то повлияли на работу дома ребёнка и детдома?

— В 2022—2023 годах военные действия никак не повлияли на работу детских домов. Я часто посещаю вышеуказанные детские дома — как с проверочными мероприятиями, так и на утренники.

© Аппарат уполномоченного по правам ребёнка ЛНР

— Эти учреждения нуждаются в какой-либо помощи?

— Всё необходимое там есть. Но я, будучи на учёбе в Москве и в Тюмени, видела интерактивное оборудование для работы дефектологов, психологов, логопедов. Хотелось бы, чтобы и в наших детских домах появилась такая техника. А так дети обеспечены на 100% постельными принадлежностями, бытовой химией, личными вещами, игрушками и продуктами питания.

— Не возникает конфликтов между младшими и старшими детьми?

— Нет. Дети очень хорошие и дружные. Директора учреждений там как «квочки с цыплятами» — люди, любящие свою работу и находящиеся на своём месте.

— Какую помощь получают раненные украинскими боевиками дети?

— Дети, получившие лёгкие ранения, проходят медицинскую реабилитацию по месту жительства, с ранениями средней и тяжёлой степени проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. В сложных случаях дети после стабилизации их состояния эвакуировались в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. У нас создан реестр детей, нуждающихся в реабилитации в федеральных медучреждениях. На сегодняшний день подготовлен список из семи детей, нуждающихся в такой реабилитации.

© Аппарат уполномоченного по правам ребёнка ЛНР

— Как работают сейчас детские сады и школы?

— На территории республики 464 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают более 27 тыс. детей, и 505 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются более 113 тыс. детей.

Детские сады работают в обычном режиме, а вот часть школ, расположенных на недавно освобождённых территориях и тех, что подвергаются регулярным обстрелам со стороны Вооружённых сил и военных формирований Украины, переведены на дистанционный формат.

Кроме того, в республике есть 22 общеобразовательных учреждения интернатного типа, в которых находятся 2969 детей.

— Есть ли уже планы по отправке детей в летние оздоровительные лагеря?

— Да, 30 детей из ЛНР отправятся отдыхать в международный центр «Артек» в Крыму, десять человек — во всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае, 30 человек — в детский лагерь «Литвиново» в Подмосковье. Кроме того, будут работать и лагеря на территории ЛНР.

— По каким принципам отбирают детей для поездки в Артек?

— Это дети разных категорий: чьи родители принимают активное участие в СВО, дети, получившие ранения, сироты, те, кто проявил себя в школе как отличник и активист. Списки подают районные администрации, отбор осуществляет специальная комиссия.

— Есть в сфере защиты прав детей проблемы, не связанные с боевыми действиями, со специальной военной операцией?

— Да, это вопросы, связанные с правом ребёнка на заботу, воспитание со стороны родителей, общение с родственниками, определением места жительства ребёнка, порядка участия в воспитании. Право на гражданство, регистрацию по месту жительства, получения паспортного документа.

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Кроме того, я веду личный приём граждан. Провожу совещания с привлечением руководителей органов опеки и попечительства, руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представителей министерств и силовых структур Луганской Народной Республики. Я также принимаю участие в работе ряда комиссий, в рабочих группах. Веду учёт детей, раненных и погибших в результате агрессии Вооружённых сил и вооружённых формирований Украины и др.

— Поступают ли к вам обращения по поводу незаконного изъятия детей из семей?

— Нет, на сегодняшний день таких обращений к нам в аппарат не поступало.

— Выделяется ли в ЛНР жильё детям-сиротам, достигшим 18 лет?

— В настоящее время жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не выделяется из-за отсутствия жилых помещений, а также в силу отсутствия финансирования. Однако мы над этим вопросом усиленно работаем.

— Поступают ли обращения в связи с невыплатой алиментов?

— В 2023 году таких обращений не поступало.

— Расскажите, пожалуйста, об условиях содержания в ЛНР несовершеннолетних правонарушителей.

— В настоящее время в республике центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей отсутствуют.