Омбудсмен ЛНР Сердюкова о правозащитной работе в условиях военного конфликта

С 2022 года в Луганской Народной Республике в результате действий украинских военных погибли и получили ранения тысячи местных жителей. Среди погибших — пенсионеры и дети. О помощи пострадавшим и правозащитной работе в условиях боевых действий в интервью RT рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

— Виктория, можете ли вы назвать точное число погибших и раненых мирных жителей ЛНР?

— Все эти годы киевский режим совершает геноцид народа Донбасса. С 2014 года до начала специальной военной операции погибли 2269 мирных граждан, в том числе 35 детей. Ранения получили около 8 тыс., в том числе 90 детей. С 2022 года по настоящее время погибли около 1,8 тыс. мирных граждан, в том числе 21 ребёнок. Ранены около 3 тыс., в том числе 65 детей.

Указанные цифры являются предварительными, так как данное количество жертв подтверждено компетентными органами и зафиксировано в материалах уголовных дел. Но тела убитых мирных жителей всё ещё продолжают находить и перезахоранивать. Жертвы будут исчисляться тысячами.

© Аппарат уполномоченного по правам человека ЛНР

— Помимо человеческих жертв, какой ущерб был нанесён республике?

— Обстрелы со стороны Украины наносят непоправимый ущерб жилому фонду, гражданской инфраструктуре и социальным объектам. С 2014 года до начала специальной военной операции было разрушено и повреждено около 25 тыс. объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. С 2022 года — около 15 тыс. объектов.

В июне и июле прошлого года из-за обстрелов HIMARS и «Точки-У» в городе Красный Луч разрушены гостиница и жилые дома. При этом на момент атак Красный Луч находился в глубоком тылу, в десятке километров от линии боевого соприкосновения, а разрушенные строения находились в центре города, вдали от объектов военной инфраструктуры.

В сентябре обстреляли Перевальский колледж для детей-сирот. Погиб 15-летний подросток, десятки воспитанников и работников учреждения получили ранения. Украинцы выпустили по колледжу шесть ракет из РСЗО HIMARS.

28 января украинскими боевиками намеренно был нанесён удар из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. Там проходили лечение мирные граждане, в том числе дети. Тогда погибли 14 человек, ещё 24 получили ранения различной степени тяжести.

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Аналогичная трагедия произошла буквально в канун Нового года — 31 декабря. ВФУ нанесли удар из РСЗО M142 HIMARS по зданию Центральной городской больницы Первомайска. Шестеро были ранены.

Увиденное мною не оставляет сомнений, что вооружённые формирования Украины целенаправленно ведут огонь по жилым домам, гражданским и социальным объектам, где нет военной инфраструктуры. Всё это — грубое нарушение Женевских конвенций, это военные преступления.

— Много ли проблем возникает с медицинской помощью?

— Как правило, к нам обращаются с просьбой оказать содействие в предоставлении квалифицированной медицинской помощи или получении определённых медицинских препаратов.

Многие пока не знают механизмов реализации своих прав, в том числе на медицину, и мы даём разъяснения. Острых проблем с предоставлением медицинских услуг на территории республики нет.

Российские учреждения системы здравоохранения оказывают неоценимую помощь гражданам ЛНР, нуждающимся в лечении: военнослужащим, их семьям, пострадавшим в результате украинской агрессии, людям с ограниченными возможностями, детям под опекой государства.

© Аппарат уполномоченного по правам человека ЛНР

— Как складывается судьба возвращённых из украинского плена военнослужащих?

— По возвращении из украинского плена военнослужащие в первую очередь проходят реабилитационный курс, получают медицинскую и психологическую помощь.

Сотрудники аппарата помогают освобождённым защитникам в решении возникающих проблем социально-правового характера. Это, например, восстановление отобранных в плену личных документов, проведение процедуры установления личности, получение единовременных компенсационных выплат за ранения.

— Приходилось ли вам сталкиваться с проблемами в ходе проведения частичной мобилизации?

— Да, были случаи нарушений и ошибок в ходе частичной мобилизации. По каждому обращению проводились разбирательства. Вместе с командованием 2-го армейского корпуса ЛНР нам удалось вернуть неправомерно мобилизованных домой.

Был случай, когда мобилизовали молодого мужчину, который являлся единственным опекуном своего малолетнего ребёнка. Его первая жена, мать ребёнка, умерла в 2020 году, и мужчина не знал, что это основание для отсрочки, и пошёл защищать Родину.

В аппарат уполномоченного обратилась его вторая жена, просила помочь с установлением опеки над малолетним ребёнком супруга. Мы разъяснили, что её супруг может быть демобилизован, и обратились с ходатайством к командованию 2-го АК. Спустя десять месяцев отец ребёнка вернулся с фронта домой.

Также к нам обращалась одна жительница Луганска с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения двух её внуков. В начале СВО она потеряла с ними связь, а других родственников у женщины не было.

При взаимодействии с 2-м АК ЛНР было установлено, что один внук погиб в бою, а второй продолжает служить. По нашему ходатайству командование 2-го АК приняло решение о демобилизации второго внука, и он вернулся домой — к бабушке.

— Какова ситуация с соблюдением условий содержания и прав человека в колониях и СИЗО? Будет ли создана в ЛНР общественная наблюдательная комиссия по примеру других регионов России?

— Условия содержания осуждённых в исправительных учреждениях республики соответствуют всем нормам уголовно-исправительного законодательства и отвечают установленным международным стандартам обращения с заключёнными.

В течение 2022 и 2023 годов мною посещены три учреждения исполнения наказаний ЛНР. Нарушений законодательства выявлено не было.

Вопрос создания ОНК по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в таких учреждениях уже рассматривается. Думаю, в течение 2023 года комиссия будет сформирована.

— Расскажите, пожалуйста, об условиях содержания украинских военнопленных.

— Я неоднократно посещала украинских военных. Условия их содержания соответствуют стандартам, установленным нормами международного гуманитарного права, регламентирующими правила обращения с военнопленными. Их права, защищённые Женевской конвенцией, полностью соблюдаются.

Военнослужащие обеспечены необходимыми жилищно-бытовыми условиями, трёхразовым горячим питанием, водой, одеждой и обувью согласно погодным условиям, средствами личной гигиены, медикаментами, медицинской помощью, библиотекой и прочими средствами, необходимыми для проведения досуга.

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Во время общения с украинскими военными претензий к режимным требованиям, а также жалоб на обращение и условия содержания не поступало. Угроз жизни и здоровью нет.

В ходе указанных встреч я всегда предоставляю возможность связаться украинским военным со своими семьями посредством видеозвонка, чтобы последние убедились воочию в том, что их близкие живы, здоровы, не подвергаются пыткам и иному жестокому обращению.

Также дважды я организовывала общение представителя ООН с украинскими военными, которые находятся на территории ЛНР. Один раз мы совместно посетили места их содержания, и один раз мною была организована видео-конференц-связь с целью конфиденциального общения пленных с представителем ООН.

— Работают ли на территории ЛНР правозащитные НКО? Если да, то чем они занимаются, как строится взаимодействие с ними уполномоченного?

— У нас работают и общественники, и правозащитные организации, которые оказывают неоценимую помощь нашим жителям.

В мой адрес поступает большое количество обращений жителей с просьбой оказать помощь. Но не всегда затронутые заявителями вопросы входят в компетенцию правозащитного института.

Тем не менее наша задача и моральный долг — оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ответить на все интересующие их вопросы.

Мы наладили взаимодействие с адвокатами и юристами, которые посредством горячей линии бесплатно консультируют и помогают гражданам.

Благотворительный фонд «БлагоДарите» и региональное отделение Ассоциации юристов России в ЛНР — наши давние партнёры, с которыми в течение 2022 года реализовано несколько проектов в сфере правозащитной деятельности.

— Какие задачи в области защиты прав граждан вы поставили себе в 2023 году?

— Приоритетной была в 2022 году и остаётся в 2023 году защита прав двух категорий граждан. Это военнослужащие и члены их семей, также пострадавшие в результате украинской агрессии.

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Несмотря на интенсивную интеграцию нашей республики в правовое поле России, остаётся много вопросов юридического, социального и экономического характера.

Требуют адаптации под наши реалии многие нормативные правовые акты РФ, регулирующие социальное обеспечение граждан. Законодатели не стоят на месте, но ещё многое предстоит сделать.

Например, жительница города Попасная имеет право на оформление и получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, для чего ей в соответствующее отделение Пенсионного фонда необходимо предоставить определённый пакет документов. Однако в ходе активных боевых действий сгорела часть личных документов, восстановить которые она не может.

До 2022 года Попасная была подконтрольна властям Украины, которые в ходе СВО вывезли все базы данных и бумажные носители, что затрудняет подтверждение, к примеру, льготного периода или стажа работы компетентными органами республики.