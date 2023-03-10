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Марочко: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя под Кременной

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Украинские военные бросают раненых сослуживцев на поле боя в районе города Кременная Луганской Народной Республики.
Марочко: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя под Кременной
  • Legion-Media

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что бойцы ВСУ при отступлении «отходят налегке, нередко оставляя даже раненых».

Ранее Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

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