Украинские военные бросают раненых сослуживцев на поле боя в районе города Кременная Луганской Народной Республики.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что бойцы ВСУ при отступлении «отходят налегке, нередко оставляя даже раненых».

Ранее Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.