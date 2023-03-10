Марочко: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя под Кременной
- Legion-Media
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе наступательных действий в кременских лесах нашими военнослужащими выявляется большое количество тел украинских боевиков», — цитирует его ТАСС.
Марочко рассказал, что бойцы ВСУ при отступлении «отходят налегке, нередко оставляя даже раненых».
Ранее Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.