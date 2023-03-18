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Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления

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Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для российских граждан со дня подачи соответствующего заявления в МВД.
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин России не должен совершать действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины».

Ранее сообщалось, что поправка к закону «О гражданстве» предлагает восстановить для проживающих в России граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины право на упрощённое получение российского гражданства.

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