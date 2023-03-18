Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для российских граждан со дня подачи соответствующего заявления в МВД.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин России не должен совершать действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины».

Ранее сообщалось, что поправка к закону «О гражданстве» предлагает восстановить для проживающих в России граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины право на упрощённое получение российского гражданства.