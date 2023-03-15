Узнать больше

Депутат: для граждан Украины намерены вернуть упрощённое принятие в гражданство России

Короткая ссылка
Поправка в закон «О гражданстве» предлагает восстановить для проживающих в России граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины право на упрощённое получение российского гражданства.

«Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т.е. получивших вид на жительство», — приводит РИА Новости текст пояснения к поправке.

Отмечается, что предлагаемая поправка снимает вопрос о необходимости ожидать Указа президента по данной проблеме.

Ранее сообщалось, что украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить