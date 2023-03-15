Депутат: для граждан Украины намерены вернуть упрощённое принятие в гражданство России

Поправка в закон «О гражданстве» предлагает восстановить для проживающих в России граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины право на упрощённое получение российского гражданства.

«Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т.е. получивших вид на жительство», — приводит РИА Новости текст пояснения к поправке.

Отмечается, что предлагаемая поправка снимает вопрос о необходимости ожидать Указа президента по данной проблеме.

Ранее сообщалось, что украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.