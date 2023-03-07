«Гигантский объём наблюдений»: как Россия реализует программу исследований в Антарктиде

«Адмиралтейские верфи» построят новое судно для антарктических экспедиций — «Иван Фролов». Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации. Новый корабль будет совмещать функции танкера, ледокола, пассажирского, грузового и научного судна. Помимо этого, Россия проводит масштабную программу по обновлению исследовательской инфраструктуры в Антарктиде. В данный момент на станции «Восток» возводится новый зимовочный комплекс. Модернизация запланирована также на станциях «Мирный», «Русская» и «Новолазаревская». По словам аналитиков, советские и российские исследователи Антарктиды внесли огромный вклад в мировую науку и работы в этой области необходимо продолжать.

«Адмиралтейские верфи» (входят в Объединённую судостроительную корпорацию, ОСК) построят научно-экспедиционное судно «Иван Фролов». Соответствующий контракт был подписан предприятием с Росгидрометом, сообщили в ОСК.

«Адмиралтейские верфи»... и Росгидромет заключили контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов». Подписание состоялось в присутствии министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова и генерального директора ОСК Алексея Рахманова», — говорится на сайте корпорации.

Как отмечается в пресс-релизе ОСК, судно предназначено для обеспечения антарктических экспедиций. После ввода в строй «Иван Фролов» перейдёт в ведение Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Судно названо в честь известного океанолога, члена-корреспондента РАН Ивана Фролова, который в течение двух десятилетий возглавлял ААНИИ.

По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, новое судно необходимо для бесперебойной работы антарктических экспедиций.

«Новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» необходимо для бесперебойной работы антарктических экспедиций. У нашей страны на континенте размещены пять круглогодичных станций и пять сезонных баз. Нынешнее судно, которое доставляет полярников и грузы в Антарктиду, уже устаревает, и осталось как раз немного времени, чтобы ввести в строй новое судно», — приводит слова министра пресс-служба ОСК.

Он добавил, что «Иван Фролов» будет сочетать в себе несколько функций.

Выгрузка провизии на станцию «Мирный» во время научной экспедиции Росгидромета на судне «Академик Трёшников» в Антарктиду

© Никита Назаров

«Иван Фролов» будет судном «пять в одном»: танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно. Строить его будут «Адмиралтейские верфи» — у питерских корабелов просто огромные компетенции. Как пример, они построили уникальную для всего мира ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», которая сейчас дрейфует в высокоширотной Арктике», — рассказал Александр Козлов.

В свою очередь, глава ОСК Алексей Рахманов отметил, что от постройки этого судна во многом зависят «будущее научных исследований на ледяном континенте, комфортная жизнь наших людей в суровых условиях, продолжение присутствия там российского флага».

«Многофункциональное судно»

Как отмечается в материалах ОСК, «Иван Фролов» будет относиться к судам ледового класса Arc7.

Его длина составит около 165 м, а водоизмещение — около 25 тыс. т. На борту сможет разместиться до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолёта и площадка, позволяющая принимать вертолёты Ми-8, Ми-38 и Ка-32.

Численность экипажа и спецперсонала нового научно-экспедиционного судна составит 240 человек. Планируется, что «Иван Фролов» будет находиться в эксплуатации не менее 30 лет.

В данный момент снабжением антарктических экспедиций занимаются два научно-исследовательских судна: «Академик Трёшников» и «Академик Фёдоров». Первое из них было введено в эксплуатацию в 2012 году. «Иван Фролов» призван заменить судно «Академик Фёдоров», которое было построено в 1987 году и, как отмечают аналитики, уже устарело.

В Санкт-Петербург вернулось научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», посещавшее антарктические станции «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и другие. С возвращением судна завершаются работы по программе 51-й сезонной Антарктической экспедиции.

РИА Новости

© Сергей Компанийченко

«Судну «Академик Фёдоров» уже почти 40 лет. Оно ежегодно ходило в Антарктику, а все походы туда сопряжены с тяжёлыми ледовыми условиями, поэтому у него, конечно, уже изношены корпус и механизмы, хотя оно ещё может выполнять свои задачи. Но всё же ему нужна замена. Кроме того, одно судно в Антарктику посылать чревато, потому что там нет больше никаких кораблей: если что-то с ним произойдёт, то помощи будет ждать не от кого, тем более в сегодняшней политической ситуации. Поэтому замена просто необходима», — сказал в беседе с RT бывший начальник научно-экспедиционного флота ААНИИ, почётный полярник, заслуженный работник Росгидромета Аркадий Сошников.

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Сходного мнения придерживается и историк флота, исполнительный директор портала «Новости машиностроения» Дмитрий Жаворонков.

«Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников» — это прекрасные суда. Однако они имеют ряд ограничений по объёму и размеру грузов, а также своему функционалу... Время идёт вперёд, и мы нуждаемся в новых лабораториях на судах, более высоком уровне комфорта как для экипажа, так и для исследователей. Всё это и предусматривает новый проект научно-экспедиционного судна, названного в честь выдающегося русского учёного Ивана Фролова», — сказал аналитик в разговоре с RT.

По словам Аркадия Сошникова, судно «Иван Фролов» будет построено по спецпроекту.

«Такие суда создаются по специальному проекту. Новый корабль будет и ледоколом, и авианесущим судном, потому что у него на борту базируются два вертолёта. Будет он и танкером, поскольку перевозит топливо для всех антарктических станций. Вместе с этим такое судно также везёт продукты. И вместе с этим оно является ещё и пассажирским судном, потому что на нём плывут 160 полярников. Иными словами, это многофункциональное судно. Проект, конечно, во многом уникальный», — заявил специалист.

Освоение полярных широт

Стоит отметить, что сегодня Россия вкладывает значительные средства в реализацию исследовательских программ в Антарктиде. Помимо создания нового судна, на белом материке сейчас возводится новый зимовочный комплекс на станции «Восток».

Напомним, станция «Восток» была открыта в 1957 году. Она расположена в 1460 км от побережья Антарктиды на высоте 3488 м над уровнем моря.

Условия проживания на станции считаются одними из самых тяжёлых на Южном полюсе. Здесь в июле 1983 года был зафиксирован абсолютный температурный рекорд планеты: -89,2 °С.

Сейчас все жилые помещения станции занесены двухметровым слоем снега. На поверхности расположены только рабочие постройки. В жилых помещениях поддерживается средняя температура +15 °С, а в рабочих отсеках, столовой и лаборатории термометры могут показывать до +5 °С.

Вид на научно-исследовательскую станцию «Восток» в районе Южного геомагнитного полюса в восточной Антарктиде

© П. Астахов

Новый зимовочный комплекс создаётся с применением современных технологий и будет кардинальным образом отличаться от прежних построек.

Он будет состоять из пяти модулей, общая площадь помещений которых составляет более 1911 кв. м. Длина возводимой конструкции достигает 140 м, ширина — 13,5 м, максимальная высота — 17,5 м. Модули установят на 36 трёхметровых опорах, что позволит станции оставаться не занесённой снегом на протяжении многих лет.

В модулях разместятся научные лаборатории, жилые и общественные помещения, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, гараж, спортзал, сауна, кают-компания с бильярдом и кинозалом, современный медицинский блок с операционной, барокамерой, стоматологическим и рентгеновским кабинетами. Комплекс обеспечит комфортное пребывание и научно-исследовательскую деятельность 35 сезонных специалистов и до 15 зимовщиков.

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В конце 2022 года стало известно, что на станции стартовали строительно-монтажные работы на площадке нового комплекса. Сборка трёх из пяти предусмотренных проектом модулей должна завершиться весной 2023 года. Закончить работы планируется в 2025-м.

«Станция существует не одно десятилетие. Она уже ушла под лёд. Помимо этого, требуют замены инфраструктура, энергоснабжение, а также системы обеспечения безопасности людей. Сейчас там идёт интенсивное строительство. Новая станция будет отличаться от старого комплекса тем, что она будет передвижной — на специальном фундаменте с гидроподъёмниками. Станции, которые были там построены до этого, все стоят на леднике — и их передвинуть нельзя, поскольку там происходит очень интенсивное снегонакопление в течение года. А новая станция будет незаносимой. Проект предусматривает возможность передвижения всех модулей на специальных лыжах, с помощью домкратов и наземной техники», — рассказал Аркадий Сошников.

Стоит отметить, что Стратегией развития деятельности России в Антарктике до 2030 года, которую председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил в 2021-м, предусматривается создание нового зимовочного комплекса на станции «Мирный». Помимо этого, на станциях «Русская» и «Новолазаревская» будут реконструированы объекты инфраструктуры, в том числе жилые блоки, лабораторные комплексы, станции энергообеспечения и очистные сооружения. Также запланирована модернизация систем связи и навигации, поэтапное обновление парка транспортной техники.

«Гигантский объём наблюдений»

По словам Дмитрия Жаворонкова, Россия исторически занимала лидирующие позиции в исследовании Антарктиды.

«Наша страна всегда занимала лидирующие позиции в Антарктиде с точки зрения как научно-исследовательской работы, так и её обеспечения. Россия строит, возможно, лучшие в мире полярные суда. Именно в этом смысле судно «Иван Фролов» имеет огромное значение», — рассказал RT эксперт.

В свою очередь, Аркадий Сошников отметил, что российские учёные накопили огромный объём научных наблюдений в Антарктиде и реализацию этой исследовательской программы важно продолжить.

«В Антарктике сейчас работают уже более 40 государств, свыше 40 национальных экспедиций. И каждая страна стремится застолбить свой район для исследований, для будущего человечества... Научная программа, которую наша страна реализует с 1956 года, с начала открытия обсерватории «Мирный» в Антарктиде, — это гигантский объём наблюдений: метеорологических, геофизических, гляциологических и атмосферных. Этой информацией пользуются практически все страны для климатических прогнозов. Исследование Антарктиды — это очень важный раздел науки, который необходимо развивать, поддерживать и укреплять», — заключил эксперт.