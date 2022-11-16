В Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция

В Санкт-Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция. На борту судна «Академик Фёдоров» — 259 человек, в том числе учёные и строители. Как ожидается, до Антарктиды они доберутся к концу декабря.

Об этом сообщает ОТР.

В задачи экспедиции входит возведение нового зимовочного комплекса на станции «Восток».

«Прежде всего там будут современные условия для жизни. Это самое главное. Это будет современное здание, достаточно большое. Высота — 17 м, длина — порядка 140 м», — заявил начальник экспедиции Александр Клепиков.

Учёные проведут исследования, возьмут пробы льда, продолжат эксперимент по развитию системы круглогодичного выращивания растений.

Ранее сообщалось, что учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института намерены дать русские названия 18 озёрам, которые были открыты в Антарктиде в июне.