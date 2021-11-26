«Потихоньку идём сами»: капитан научного судна «Михаил Сомов» — о том, как его корабль выбирается из ледового плена

Пять кораблей, которые в конце ноября, по данным СМИ, застряли во льдах на Северном морском пути, выведет атомный ледокол «Вайгач». Шестой корабль — научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» — пытается вырваться из ледового плена самостоятельно, без помощи ледокола. Об этом сообщил RT капитан «Михаила Сомова» Виктор Гиль. Он рассказал, как чувствует себя экипаж в тяжёлых условиях, как обстоят дела с остальными застрявшими кораблями и когда «Михаил Сомов» рассчитывает вернуться домой, в порт приписки Архангельск.

Как рассказал RT заместитель начальника ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (УГМС) — судовладельца судна Алексей Бараков, НЭС «Михаил Сомов» выполняет плановый рейс по снабжению научных станций в районах Крайнего Севера и Дальнего востока. На борту находятся порядка 40 человек, сообщает Бараков. «Планируется заход на несколько наших станций, после чего сможем отправиться в Архангельск», — добавляет он.

По данным СМИ, «Михаил Сомов» застрял во льдах в районе пролива Вилькицкого в конце ноября. 23 ноября журналисты сообщили, что судно возобновило движение — лёд расчистил проходивший неподалёку газовоз. На следующий день «Михаил Сомов» снова застрял.

«Но сейчас мы уже потихоньку идём, сами, без ледокола. Проходим пролив Матисена, — объясняет Бараков. — Наше судно высокого ледового класса. То есть, оно может идти во льдах — чуть хуже, чем ледокол, но лучше, чем суда с более низким ледовым классом».

По его словам, договор с «Атомфлотом» (дочернее предприятие «Росатома», отвечает за атомный ледокольный флот России. — RT) у Северного УГМС есть, и если «Михаил Сомов» вновь застрянет во льду и не сможет продолжить движение самостоятельно, судовладелец обратится к корпорации за помощью ледокола.

RT удалось связаться с НЭС «Михаил Сомов», и капитан корабля Виктор Гиль рассказал о ситуации на борту.

© Фото из личного архива

— Какова на данный момент обстановка на судне? Как себя чувствует ваш экипаж?

— Судно движется на выход из тяжёлых ледовых условий, следует в порт приписки Архангельск, на борту все живы-здоровы, к счастью. Главное — людей довезти целыми-невредимыми. По запасам у нас тоже вроде пока всё хорошо, поэтому, слава богу, выбираемся.

Обстановка на судне спокойная, нервотрёпки особой нет. Единственное, рейс плановый должен был закончиться 8-11 ноября. Но в связи с такой обстановкой немножко подзадержался. Но ничего критичного на судне нет, в целом настроение у экипажа, у экспедиции нормальное.

Немного пришлось, конечно, ограничить потребление пресной воды, потому что у нас нет независимой установки по опреснению воды, мы можем опреснять её только на ходу, на чистой воде. Сейчас, во льдах, опреснитель не запускаем. То есть, вода есть, но лучше перестраховаться и всё-таки выйти до чистой воды, чтобы пресная вода была без рисков. По еде всё нормально, по топливу тоже, топливо есть. Сейчас стараемся выйти (на чистую воду. — RT), вроде пока идём, всё нормально.

— А как на практике выглядит ограничение воды, есть график по приёму душа?

— Да. У нас ведь вода всё равно уходит на приготовление пищи, то есть в каютах она всё равно есть. Единственное, ограничение по банным дням на судне ввели. Но, надеюсь, в субботу будет баня, с парилкой, всё как положено.

— Когда рассчитываете прийти в порт приписки?

— Нам наперёд загадывать уже просто не хочется, потому что засаживались уже несколько раз в тяжёлые льды и самостоятельно выйти не могли. Спасибо ребятам, проходящим здесь мимо (речь о других суднах, проходящих по тому же маршруту и помогающих «Михаилу Сомову» выйти изо льда. — RT), что всё-таки выручают, окалывают лёд для дальнейшего движения. До выхода, то есть до чистой воды, если хорошо бежать, то два дня. И до Архангельска три-четыре дня. Нам осталось «сделать» три станции, в смысле метеостанции отработать, на побережьях Баренцева и Белого морей. И вот после них уже будет приход в Архангельск. Ориентировочно, если всё пойдёт по плану, без задержек во льдах, придём 2 декабря.

— Такое застревание во льдах — это распространённое явление? Были ли подобные случаи за время вашей службы на флоте?

— Попадали и в такие ситуации, и хуже. Но, по крайней мере, мы самостоятельно выходили. А тут ряд причин, которые поспособствовали тому, что закрылся и для нас проход, и для остальных судов. Это сильные ветра, сжатие льда. То есть наш рейс шёл по плану. Просто тем судам, которые шли по трассе Севморпути, надо было помочь — одному судну, второму. И в результате мы сами не успели. Это немножко сыграло свою злую шутку, так скажем — нам не хватило буквально двух дней, чтобы выскочить из тяжёлых ледовых условий. Но Арктика есть Арктика.

— Но несмотря на это, вы сейчас рассчитываете добраться сами, без ледокольной проводки?

— Да. Сейчас движемся на выход в сторону запада с газовозом «Рудольф Самойлович». Он в ту же сторону идёт, что и мы, поэтому постараемся не отстать от него и вдвоём прорваться на выход.

— То есть, у него, получается, скорость больше, чем у вас?

— Да. Потому что это судно специально было построено. Это серия судов для работы с «Ямал СПГ». У них оно и по размерам, и по силовой установке намного сильнее, чем наше судно. Поэтому им намного проще ходить в таких льдах, как сейчас. Нам немного уже тяжеловато, потому что у нас ограничения по топливу. Груза на борту нет, естественно, оно передвигается по льдам немного похуже, чем если бы было загружено.

— СМИ сообщали, что на днях вам помог пройти другой газовоз, «Борис Давыдов», но потом вы снова застряли. Это правда?

— Да. «Борис Давыдов» околол нам лёд, но они идут по своему графику, им тоже отставать от него нельзя. Переговорили с капитаном, поблагодарили за помощь, что помогли выйти из тяжёлого льда для дальнейшего самостоятельного хода. Но прошли, сколько смогли, и опять, как говорится, просели. Но помощь со стороны в любом случае очень ценна. Сейчас будем надеяться, что остальные суда выйдут благополучно с трассы Севморпути.

— А сколько их осталось на трассе?

— Сейчас «Вайгач» (атомный ледокол. — RT) вывел из порта Певек три судна, и подвёл их к четырем судам, которые застряли чуть выше Новосибирских островов. Потом ему останется забрать восьмое судно «Механик Пустошный» (теплоход, принадлежащий ОАО «Северное морское пароходство». — RT). И дальше «Вайгач» уже должен будет восемь судов вести.

Но по пути их следования, в проливе Бориса Вилькицкого, очень тяжёлые льды. Этот участок им будет, конечно, тяжеловато идти. С каждым днем лёд всё толще и толще, погодные условия могут опять сыграть злую шутку. Но надеюсь, что ребята всё-таки выйдут благополучно.

— Как вы думаете, когда эти суда во главе с ледоколом дойдут до «Механика Пустошного»?

— Это как гадание на кофейной гуще. Я даже по своей ситуации сейчас не рискну сказать, когда я выйду. Хотя вроде и хорошо идём, и есть фотоснимки ледовой обстановки по маршруту движения судна. Но даже сейчас я не смогу сказать ориентировочно, сможем мы выскочить или нет, потому что здесь всё может поменяться. Поэтому как остальные суда на трассе СМП будут выходить я, честно говоря, не хочу даже загадывать. Но это минимум несколько дней, а то и больше.

Справка RT

НЭС «Михаил Сомов» было построено в 1975 году. За годы своей службы научное судно не раз застревало в полярных льдах. Дрейф в Антарктиде 1985 года продлился 133 дня. В 1991 году судно снова застряло во льдах больше, чем на полгода, однако это был припайный лёд, а не дрейфующий, то есть ситуация была менее опасна. По событиям 1985 года в 2016 году был снят художественный фильм «Ледокол». В 2000 году «Михаил Сомов» был передан Северному УГМС.