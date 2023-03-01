Соцвыплаты в новых регионах и эксперимент по продаже рецептурных лекарств: что изменится в жизни россиян в марте

В марте 2023 года жители новых регионов РФ начнут получать все меры социальной поддержки, доступные для россиян. Кроме того, вступает в силу новая редакция ПДД, где регулируется использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Также в трёх субъектах РФ, включая Москву, стартует эксперимент по онлайн-торговле некоторыми рецептурными препаратами. Что ещё изменится в жизни россиян с 1 марта — в материале RT.

Соцподдержка в новых регионах России

С 1 марта жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать пенсии, социальные пособия и льготы, а также бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам. Так, пенсии и надбавки к ним будут выплачиваться и индексироваться в том же объёме, что и в других регионах. Наряду с этим в новых субъектах РФ появится единое пособие нуждающимся семьям с детьми, школьникам станут доступны горячее питание и бесплатные учебники, а студенты получат стипендии и льготы.

Как ранее отмечал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, с марта начинается плавный переход к предоставлению всего объёма мер социальной поддержки жителям новых регионов России на федеральном уровне. До этого выплаты производились из региональных бюджетов, и они продолжатся до тех пор, пока граждане не оформят необходимые документы.

«Мы видим, что у части граждан возникают проблемы с документальным подтверждением своего статуса либо трудового стажа в силу утраты документов либо отсутствия архивов по этим рабочим местам... Администрации этих субъектов создали межведомственные рабочие группы, которые до момента принятия решений будут разбирать с гражданином каждую конкретную ситуацию и принимать по нему соответствующие решения, с тем чтобы гражданин, подтверждая свой статус, мог претендовать на все меры, которые сейчас у нас уже предусмотрены... По всем выплатам осуществляем достаточно жёсткую координацию и контролируем работу», — заявил Котяков 15 февраля на совещании кабмина с президентом Владимиром Путиным.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Также с начала месяца в Москве, Московской и Белгородской областях стартует эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Он продлится по 1 марта 2026 года, а в случае успеха практику могут распространить на другие субъекты РФ.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, в эксперименте примут участие аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом. Они также должны обладать помещениями для хранения сформированных заказов и иметь возможность своевременно и безопасно доставлять лекарства покупателям, используя, например, специальные боксы со специальным температурным режимом.

Также по теме Минздрав опубликовал критерии включения рецептурных препаратов для онлайн-продажи Минздрав России представил критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи.

Перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи в рамках эксперимента был ранее утверждён Минздравом. Туда вошёл большой спектр медикаментов: антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. В кабмине отдельно отметили, что в перечне отсутствуют препараты, содержащие сильнодействующие, наркотические или психотропные вещества, а также лекарства с объёмной долей спирта выше 25%.

Акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

С 1 марта повышается акциз на некоторые виды никотинсодержащей продукции. На сигареты и папиросы он будет составлять не менее 3536 рублей за 1 тыс. штук (с 1 января 2023 года было не менее 3467 рублей), а на 1 кг табака, предназначенного для потребления путём нагревания, — 8669 рублей (было 7839 рублей). Вырастет и акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина — с 18 до 20 рублей за 1 мл. При этом сами электронные сигареты и вейпы исключены из перечня подакцизных товаров.

Не изменятся акцизы на трубочный, жевательный, кальянный и ряд других видов табака (4116 рублей за 1 кг), сигары (278 рублей за штуку) и сигариллы (3965 рублей за 1 тыс. штук).

Изменения правил противопожарного режима

С начала марта вступают в силу изменения в правила противопожарного режима. В частности, для повышения безопасности населённых пунктов нормативная ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, увеличивается до 1,4 м.

При этом упрощаются требования при сжигании мусора и приготовлении пищи на открытом огне на приусадебных участках. Ранее использовать мангалы можно было минимум в 20 м от дома, а разводить костры — минимум в 50 м.

«Сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 м от построек. В два раза можно сократить расстояние, если использовать для этого металлическую ёмкость. Бочка должна быть снабжена крышкой и не иметь прогаров. Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 м», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, вводится запрет на установку глухих решёток на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов, которые являются аварийными выходами. Регламент мероприятий с профессиональной пиротехникой и огнём должен утверждать их организатор (при использовании бенгальских свечей и хлопушек специальные инженерно-технические мероприятия не нужны).

«Также правила противопожарного режима дополнены требованием об установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке», — подчеркнули в МЧС.

АГН «Москва»

© Авилов Александр

ПДД для электросамокатов

С 1 марта 2023 года в России вступает в силу новая редакция правил дорожного движения. Отныне транспортными средствами считаются так называемые средства индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сегвеи, электроскейтборды и прочие аналогичные устройства.

Перемещаться на СИМ можно будет со скоростью не более 25 км/ч. При этом рассчитывать скорость движения нужно исходя из приоритета пешеходов.

Помимо прочего, электротранспорт, на котором разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг. Движение СИМ будут регулировать специальными дорожными знаками.

Госуслуги и зарубежные мессенджеры

С начала месяца при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платёжных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств. Также через них нельзя будет делать банковские переводы. Перечень таких мессенджеров определит Роскомнадзор.

Требования к местам продажи животных

С 1 марта правительство РФ будет устанавливать требования к содержанию домашних животных в местах их продажи, включая зоомагазины и птичьи рынки. Как отмечают в Госдуме, новые правила создадут дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения.

Также вступают в силу несколько поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно одной из них, кабмин должен утвердить для регионов методические указания «по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан», а субъекты РФ — подготовить на их основе конкретные правила.

«Методические указания готовы, они вступят в силу вместе с законом. По ним каждый регион должен делать как минимум три вещи: мониторить число бродячих животных, отлавливать их и помещать в приюты, а также заниматься профилактикой случаев, когда под угрозой оказывается жизнь и здоровье людей, — пишет «Парламентская газета». — Например, если животные обосновались на свалке или в местах массового пребывания людей, проявляют немотивированную агрессию к окружающим либо находятся в местах, куда запрещено возвращать стерилизованных и привитых четвероногих из приютов. Кроме того, органам власти и организациям, которые занимаются отловом, надо соблюдать требования защиты животных от жестокого обращения».

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Ограничения на работу в такси

С марта вводится запрет на работу водителем такси и общественного транспорта для граждан с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идёт о лицах с неснятой или непогашенной судимостью по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, против общественной безопасности и конституционного строя.

Требование касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС.

Биометрические данные

Кроме того, с 1 марта вступают в силу нормы использования биометрических персональных данных россиян. Так, ими можно воспользоваться при проведении промежуточной и итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, осуществлении безналичных операций на сумму, не превышающую 1 тыс. рублей, при заключении договоров об оказании услуг связи в интернете, а также для аутентификации на сайте «Госуслуги».