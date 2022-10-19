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Минздрав опубликовал критерии включения рецептурных препаратов для онлайн-продажи

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Минздрав России представил критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что для дистанционной торговли не предназначены препараты, которые необходимо принимать строго под наблюдением врача, в частности для прерывания беременности.

В Минздраве пояснили, что в онлайн-продаже не будут доступны лекарственные препараты, содержащие наркотические и сильнодействующие вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, препараты, требующие особых условий хранения и перевозки, содержащие этиловый спирт свыше 25% объёма, и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

19 октября Совфед одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.

Он пройдёт с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.

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