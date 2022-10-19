Экономист Остапкович назвал преимущества закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал одобрение Совфедом закона об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.

По мнению эксперта, такое решение соответствует международному тренду.

Он пояснил, что оно даёт возможность людям, особенно с ограниченными возможностями, получать товар с помощью интернет-заказа.

«То есть им будут привозить (лекарства. — RT) на дом, не нужно бегать по аптекам и клиникам», — отметил Остапкович.

Экономист также подчеркнул важность того, что данная практика возможна только при предъявлении рецепта на препарат.

Ранее стало известно о том, что Совфед одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.

Эксперимент пройдёт с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.