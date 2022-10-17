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Минздрав: ни одна зарубежная компания не ушла с российского рынка с февраля

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Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка за последние восемь месяцев.
Минздрав: ни одна зарубежная компания не ушла с российского рынка с февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

«В последние восемь месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка», — цитирует Глаголева РИА Новости.

Он также отметил, что были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок препаратов отдельными производителями, но они были заменены на отечественные аналоги.

Ранее Росздравнадзор заявил, что поставки лекарств из Европы осуществляются планово.

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