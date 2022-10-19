Совфед одобрил проведение эксперимента об онлайн-продаже рецептурных лекарств в России

Совфед одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.

Эксперимент пройдёт с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на Минздрав, перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно.

Отмечается, что участие аптек в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств будет добровольным.