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Совфед одобрил проведение эксперимента об онлайн-продаже рецептурных лекарств в России

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Совфед одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.
Совфед одобрил проведение эксперимента об онлайн-продаже рецептурных лекарств в России
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Эксперимент пройдёт с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на Минздрав, перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно.

Отмечается, что участие аптек в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств будет добровольным.

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