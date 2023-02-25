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Кабмин: эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начнётся с 1 марта

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке проведения с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.
Кабмин: эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начнётся с 1 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина России.

«В эксперименте примут участие аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом», — отметили в кабмине.

Уточняется, что в утверждённый Минздравом перечень попали антибиотики, а также большой спектр рецептурных медикаментов для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний.

Ранее, как сообщала НСН, Москва заключила шесть офсетных контрактов на поставки медицинских изделий и лекарств.

Заслуженный врач России член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый высказался о ситуации с импортозамещением лекарств.

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