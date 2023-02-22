Сенатор Круглый прокомментировал ситуацию с импортозамещением лекарств

Заслуженный врач России член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый высказался о ситуации с импортозамещением лекарств.

«Президент и правительство поставили задачу нашим фармацевтическим компаниям обеспечить импортозамещение и увеличить объёмы производства лекарственных препаратов. Этот процесс сейчас идёт очень быстро и интенсивно», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, многие фармацевтические компании увеличили объёмы и линейки производимых препаратов.

«Речь идёт и о производстве дженериков, и о создании инновационных препаратов. Например, одно из самых сложных и дорогостоящих лекарств для лечения спинальной мышечной атрофии — российский аналог «Золгенсма» — уже близко к завершению», — отметил сенатор.

Как добавил Круглый, у России есть мощный научно-технический потенциал, чтобы производить необходимые лекарства.

Ранее, как сообщала НСН, Москва заключила шесть офсетных контрактов на поставки медицинских изделий и лекарств.