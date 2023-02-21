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Путин заявил о необходимости гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян.

«Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — сказал Путин.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

Фонд создан путём преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования.

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