Путин подписал закон о Фонде пенсионного и социального страхования

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.
Путин подписал закон о Фонде пенсионного и социального страхования
  • РИА Новости

Полный текст документа опубликован на портале правовой информации.

Фонд будет создан путём преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС).

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее отметил, что в результате реформы вырастет размер больничных, пособий по уходу за ребёнком и пособий по беременности.

Кроме того, освободившиеся здания и помещения будут использоваться по социальному назначению. Планируется открытие бюро медико-социальной экспертизы, откроются дополнительные центры для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. 

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