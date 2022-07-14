Путин подписал закон о Фонде пенсионного и социального страхования

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

Полный текст документа опубликован на портале правовой информации.

Фонд будет создан путём преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС).

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее отметил, что в результате реформы вырастет размер больничных, пособий по уходу за ребёнком и пособий по беременности.

Кроме того, освободившиеся здания и помещения будут использоваться по социальному назначению. Планируется открытие бюро медико-социальной экспертизы, откроются дополнительные центры для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.