В Госдуме объяснили, к чему приведёт объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования

В Госдуме объяснили, что в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования вырастут объёмы соцподдержки и упростится бюрократия.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в результате реформы вырастет размер больничных и размер пособий по уходу за ребёнком и пособий по беременности. Кроме того, освободившиеся здания и помещения будут использоваться по социальному назначению. Планируется открытие бюро медико-социальной экспертизы, откроется дополнительный центр для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.

Ожидается, что в результате объединения ускорится процесс получения соцуслуг.

Новый социальный фонд заработает 1 января 2023 года, при этом переходный период может занять два года. Реформа проводится в рамках создания социального казначейства.

Ранее «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщила, что количество пользователей электронной медицинской карты (ЭМК) в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в Москве возросло до 3 млн — это в три раза больше, чем в прошлом году.