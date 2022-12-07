«Обнаружили в пустующем здании»: в Ростовской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину

Мужчина, устроивший 6 декабря стрельбу по полицейским в пригороде Новошахтинска, задержан. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, преступника обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. По данным МВД, задержанным оказался 38-летний житель другого региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Напомним, что в результате инцидента один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Утром в среду, 7 декабря, в Ростовской области задержали мужчину, совершившего нападение на полицейских. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

В пресс-службе главка МВД России по Ростовской области отметили, что задержанным оказался 38-летний уроженец другого региона.

Напомним, что днём 6 декабря в правоохранительных органах региона сообщили о проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников полиции Новошахтинска.

«Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — говорилось в сообщении.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пострадавший доставлен в городскую больницу, а в Новошахтинск была направлена бригада сосудистых хирургов из Ростовской областной клинической больницы.

«Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — написал он в своём Telegram-канале.

Ростовские следователи возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лица, причастного к совершению преступления», — отмечали в ведомстве.

В то же время администрация Новошахтинска в связи с мероприятиями по поиску злоумышленника призвала горожан «покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого».

В свою очередь, глава администрации города Сергей Бондаренко рассказал ТАСС об обстановке в городе.

«Новошахтинск очень протяжённый, и тот район, где произошло это событие, находится на большом удалении от центра города. Все 17 школ и 30 детских садов в городе работают, есть ограничения по работе двух школ непосредственно вблизи того района, где всё произошло. Движение общественного транспорта есть, жизнь такая же, какая была и раньше, никакой паники нет. Всё работает в обычном режиме в городе», — пояснил он.

При этом, по словам представителя правоохранительных органов, на всех подъездах к городу проводятся досмотровые мероприятия в отношении любого транспорта.

«На всех подъездах дежурят наряды. Проводятся досмотровые мероприятия. Транспорт весь проверяется: что заезжает, что выезжает», — заявлял собеседник агентства.

Позднее администрации Новошахтинска пришлось опровергать распространившиеся сообщения о том, что на полицейских якобы напала диверсионно-разведывательная группа.

«Фейк: в оппозиционных Telegram-каналах со ссылкой на полицейский чат Новошахтинска сообщается о нападении диверсионно-разведывательной группы на полицейских в Старой Соколовке Новошахтинска. Правда: очередной вброс дезинформации с целью распространения паники среди местных жителей», — говорится в сообщении.

Утром 7 декабря Сергей Бондаренко вновь обратился к жителям Новошахтинска, акцентировав внимание на том, что у горожан «повода для паники нет».

«Меры безопасности в городе усилены. Все школы, детские сады, учреждения и предприятия Новошахтинска работают в штатном режиме. Движение общественного транспорта по внутригородским маршрутам осуществляется в полном объёме. Повторюсь, повода для паники нет. Безопасность горожан на контроле у сотрудников правоохранительных органов», — говорилось в его сообщении в соцсетях.