Власти: раненный в Новошахтинске полицейский находится в состоянии средней степени тяжести

Раненный при стрельбе в Новошахтинске Ростовской области полицейский находится в состоянии средней степени тяжести.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — написал он в Telegram.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.

В городе усилены меры безопасности в школах и детских садах в связи со стрельбой по полицейским.

Жителей Новошахтинска из-за ЧП со стрельбой призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях.