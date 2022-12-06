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Власти: раненный в Новошахтинске полицейский находится в состоянии средней степени тяжести

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Раненный при стрельбе в Новошахтинске Ростовской области полицейский находится в состоянии средней степени тяжести.
Власти: раненный в Новошахтинске полицейский находится в состоянии средней степени тяжести
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — написал он в Telegram.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.

В городе усилены меры безопасности в школах и детских садах в связи со стрельбой по полицейским.

Жителей Новошахтинска из-за ЧП со стрельбой призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях.

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