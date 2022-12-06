Власти: раненный в Новошахтинске полицейский находится в состоянии средней степени тяжести
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — написал он в Telegram.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.
В городе усилены меры безопасности в школах и детских садах в связи со стрельбой по полицейским.
Жителей Новошахтинска из-за ЧП со стрельбой призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях.