В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, один сотрудник правоохранительных органов ранен.

«Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сказал собеседник.

Злоумышленника в настоящий момент ищут.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, в результате пострадал один человек.