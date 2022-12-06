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В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских

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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.
В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, один сотрудник правоохранительных органов ранен.

«Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сказал собеседник.

Злоумышленника в настоящий момент ищут.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, в результате пострадал один человек.

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