В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, один сотрудник правоохранительных органов ранен.
«Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сказал собеседник.
Злоумышленника в настоящий момент ищут.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, в результате пострадал один человек.