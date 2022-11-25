Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, в результате пострадал один человек, сообщает столичный главк МВД.

Инцидент произошёл на Солнечногорской улице.

«Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение.

Пострадавшего доставили в одну из московских больниц.

Подозреваемый стрелок был впоследствии задержан.

Ранее стало известно, что на западе Москвы мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в сторону автомобиля правоохранителей и ранил полицейского.