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Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в Москве

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Два человека были госпитализированы с ножевыми ранениями в результате конфликта в центре Москвы.
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Отмечается, что конфликт произошёл на улице Неглинной.

«Было установлено, что между группой граждан произошёл конфликт на бытовой почве. В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы», — приводит сообщение РИА Новости.

Участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Ранее стало известно, что на западе Москвы мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в сторону автомобиля правоохранителей и ранил полицейского

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