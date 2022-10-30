Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в Москве

Два человека были госпитализированы с ножевыми ранениями в результате конфликта в центре Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Отмечается, что конфликт произошёл на улице Неглинной.

«Было установлено, что между группой граждан произошёл конфликт на бытовой почве. В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы», — приводит сообщение РИА Новости.

Участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Ранее стало известно, что на западе Москвы мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в сторону автомобиля правоохранителей и ранил полицейского.