В Москве мужчина ранил полицейского выстрелом из ружья и пострадал при задержании
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Уточняется, что стрельба произошла ночью в воскресенье.
Полицейским сообщили о «грубом нарушении общественного порядка» на ул. Ярцевская.
«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками ППСП ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвёл несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги», — говорится в заявлении ведомства.
Стрелявшего задержали с применением табельного оружия.
Пострадавший полицейский и злоумышленник госпитализированы.
По предварительным данным, стрелявшим является местный житель 1968 года рождения.
Ранее РИА Новости сообщило, что в результате стрельбы в ходе конфликта возле клуба «16 Тонн» в центре Москвы пострадал один человек, его госпитализировали.