В Москве мужчина ранил полицейского выстрелом из ружья и пострадал при задержании

На западе Москвы мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в сторону автомобиля правоохранителей и ранил полицейского, стрелявшего задержали с применением табельного оружия.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Уточняется, что стрельба произошла ночью в воскресенье.

Полицейским сообщили о «грубом нарушении общественного порядка» на ул. Ярцевская.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками ППСП ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвёл несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги», — говорится в заявлении ведомства.

Стрелявшего задержали с применением табельного оружия.

Пострадавший полицейский и злоумышленник госпитализированы.

По предварительным данным, стрелявшим является местный житель 1968 года рождения.

Ранее РИА Новости сообщило, что в результате стрельбы в ходе конфликта возле клуба «16 Тонн» в центре Москвы пострадал один человек, его госпитализировали.