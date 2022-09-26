РИА Новости: в результате стрельбы у клуба «16 Тонн» в Москве ранен один человек
Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб столицы.
«При стрельбе из травматического оружия возле клуба «16 Тонн» получил ранение в бедро один из посетителей», — указал собеседник агентства.
Пострадавшего госпитализировали.
Следователи в данный момент устанавливают личности участников конфликта.
Ранее стало известно, что мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта.