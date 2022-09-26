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РИА Новости: в результате стрельбы у клуба «16 Тонн» в Москве ранен один человек

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В результате стрельбы в ходе конфликта возле клуба «16 Тонн» в центре Москвы пострадал один человек.

Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб столицы.

«При стрельбе из травматического оружия возле клуба «16 Тонн» получил ранение в бедро один из посетителей», —  указал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали.

Следователи в данный момент устанавливают личности участников конфликта.

Ранее стало известно, что мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта. 

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