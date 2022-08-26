Мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным надзорного ведомства, ночью 26 августа в одном из кафе произошёл конфликт между посетителями.

В ходе произошедшего один из участников конфликта выстрелил в своих оппонентов из оружия. В результате стрельбы один человек погиб. Ещё двоих доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

В прокуратуре добавили, что личность подозреваемого и его местонахождение установлены.

Позже ведомство уточнило, что задержан подозреваемый 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело.