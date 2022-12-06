Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы из-за ЧП со стрельбой
- РИА Новости
Об этом говорится на официальном сайте администрации города.
«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — отмечается в заявлении.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.