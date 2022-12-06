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Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы из-за ЧП со стрельбой

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Власти Новошахтинска в Ростовской области призвали жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях после появления информации о том, что в пригороде мужчина стрелял в полицейских и ранил одного.
Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы из-за ЧП со стрельбой
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте администрации города.

«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — отмечается в заявлении. 

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.

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