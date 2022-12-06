В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения мужчины на полицейских
Об этом сообщил Следственный комитет.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.222 УК России (незаконный оборот огнестрельного оружия)», — сообщило ведомство.
Нападение будет расследоваться отделом особо важных дел следственного управления, создана следственно-оперативная группа.
6 декабря в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляже обстрелял полицейских и скрылся. В городе усилены меры безопасности в школах и детских садах.
Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях.