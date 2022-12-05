«Осмотрел восстановленный участок дороги»: Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле

5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост, главе государства доложили о ходе восстановительных работ на объекте после теракта 8 октября. Президент осмотрел восстановленный участок дороги и проехал по нему за рулём автомобиля. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, ремонтные работы были выполнены «в рекордно сжатые сроки» — за 56 дней. По его словам, теперь строители по поручению президента приступают к работам на левой части мостового перехода.

В понедельник, 5 декабря, Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего 8 октября теракта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства осмотрел восстановленный участок дороги. Президента сопровождал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. О ходе ремонтных работ Владимиру Путину также рассказали главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов и заместитель генерального директора «Нижнеангарсктрансстроя» Евгений Чибышев», — говорится в сообщении.

Наряду с этим было опубликовано видео, на котором Владимир Путин, управляя автомобилем, заслушивает доклад о работах, которые ведутся на мосту.

Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале рассказал, как проходили работы.

«Заменили четыре пролёта. На площадку оперативно в сопровождении ГИБДД поставили все металлоконструкции из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это 1214 тонн, и строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней, хотя обычно такие работы могут занимать от полугода до года», — отметил он.

По его словам, более 20 дней приходилось работать при штормах, что доставляло сложностей. Всего на объекте было задействовано 500 человек, которые трудились в круглосуточном режиме.

«Работы продолжим. Левая часть моста тоже пострадала. Ее работоспособность ограничена, по поручению президента приступаем к ремонтным работам и на левой части моста», — заключил Хуснуллин.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства также кратко пообщался с рабочими, которые выполняют работы на мосту.

«На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — цитирует его РИА Новости.

Восстановление Крымского моста

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате этого произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста, также загорелось семь цистерн с топливом на железнодорожной части переправы.

Как установило ФСБ, теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры.

«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — отмечал Владимир Путин в ходе встречи с главой СК 9 октября.

Отметим, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста было полностью восстановлено уже вечером 8 октября. В то же время по автомобильной части было запущено реверсивное движение для легковых автомобилей сначала по одной, а затем и по двум полосам.

20 октября строители начали демонтаж повреждённых правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Спустя две недели стартовали подготовительные работы, необходимые для надвижки новых пролётов. Одновременно с этим велась вязка арматуры и опалубка для бетонирования новых подферменных тумб. 19 ноября строителями были восстановлены все четыре повреждённых пролета автодорожной части Крымского моста.

Утром 5 декабря пресс-служба «ФКУ Упрдор «Тамань» сообщила о запуске движения транспорта по отремонтированной правой полосе мостового перехода.

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведён перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — приводит текст сообщения РИА Новости.