Движение по восстановленной после взрыва части Крымского моста открыли

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Движение транспорта по восстановленной после взрыва автомобильной части Крымского моста открыли.
Движение по восстановленной после взрыва части Крымского моста открыли
  • РИА Новости

Об этом сообщил «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Тамань».

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведён перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было заменено четыре пролёта.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

15 ноября Хуснуллин сообщил, что ещё два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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