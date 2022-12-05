Движение по восстановленной после взрыва части Крымского моста открыли

Движение транспорта по восстановленной после взрыва автомобильной части Крымского моста открыли.

Об этом сообщил «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Тамань».

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведён перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было заменено четыре пролёта.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

15 ноября Хуснуллин сообщил, что ещё два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.