Узнать больше

Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста восстановят в ближайшие недели

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели.
Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста восстановят в ближайшие недели
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Росавтодор

Об этом он сказал в кулуарах форума «Транспорт России».

«По Крымскому мосту идёт нормально восстановление... У нас задача — надвинуть четыре пролётных строения, каждое по 300 т, они все уже изготовлены, находятся на месте. Два уже надвинули, два — ещё в ближайшие две недели и уже приступим к асфальтированию правой части моста», — цитирует его ТАСС.

Ранее Хуснуллин рассказал о сроках восстановления второго железнодорожного пути Крымского моста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить