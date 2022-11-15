Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста восстановят в ближайшие недели

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели.

Об этом он сказал в кулуарах форума «Транспорт России».

«По Крымскому мосту идёт нормально восстановление... У нас задача — надвинуть четыре пролётных строения, каждое по 300 т, они все уже изготовлены, находятся на месте. Два уже надвинули, два — ещё в ближайшие две недели и уже приступим к асфальтированию правой части моста», — цитирует его ТАСС.

Ранее Хуснуллин рассказал о сроках восстановления второго железнодорожного пути Крымского моста.