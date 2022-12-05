Путин отметил важность сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной частью России

Российский лидер Владимир Путин в связи с продолжающимися угрозами Киева отметил важность сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной частью России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

5 декабря Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал на машине по нему.

«На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — цитирует его РИА Новости.

19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.