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Путин отметил важность сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной частью России

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Российский лидер Владимир Путин в связи с продолжающимися угрозами Киева отметил важность сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной частью России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин отметил важность сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной частью России
  • РИА Новости

5 декабря Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал на машине по нему.

«На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — цитирует его РИА Новости.

19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.

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